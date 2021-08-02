«Она защищает людей постоянно». Кинолог рассказала о работе своей четверолапой напарницы
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.
Алена Сырова, СТВ:
Может, сейчас в обществе запрос на более мягких, доброжелательных силовиков? Может, на женщин в форме? У нас появится Татьяна вместе с напарницей.
Николай Щекин, философ:
Я заметил, что в Академию МВД, и в Военную академию поступает очень много девушек, в МЧС то же самое. Значит, работа и функционал наших силовых структур затронули души, сердца девушек в том числе.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Татьяна, как она защищала 9-го числа?
Алена Сырова:
Ей же три года, как раз выпал непростой период быть рядом с вами.
Татьяна Шут, старший инструктор группы специалистов-кинологов роты обеспечения батальона обеспечения в/ч 5448:
У нее немножко другой профиль, поэтому она защищает людей постоянно. Она не работает только в определенное время – она работает всегда. Это специальная собака по поиску наркотических средств.
Алена Сырова:
Небольшой спойлер. Мы прямо сейчас проводим эксперимент. У одного из наших гостей есть учебная закладка. Чуть позже проведем эксперимент и посмотрим.
Кирилл Казаков:
Мы говорим о престиже службы в силовых структурах. Вы как женщина 9-11 августа 2020 года, ведь вы же видели, как ваши боевые товарищи выходят на улицы, вы об этом разговаривали. У вас не возникло ощущение – взяла, положила погоны и ушла?
Татьяна Шут:
Никогда даже такой мысли не было. Мы переживали за каждого, как за своего близкого родственника, и волновались, может быть, еще больше, чем они. Они были в центре, у них был адреналин, они могли поддерживать друг друга, а мы поддерживали сами себя и должны были поддержать их.
Кирилл Казаков:
Может, она вас держала?
Татьяна Шут:
Она всегда со мной.
Кирилл Казаков:
Она же официально на службе?
Татьяна Шут:
Конечно.
Николай Щекин:
Кстати, по словам главы государства на встрече с вертикалью власти, самый главный критерий – это преданность народу и государству.
Кирилл Казаков:
Вот наш самый молодой участник ток-шоу. Татьяна, что она умеет делать? Какие она знает команды? Давайте в дог-шоу превратимся.
Татьяна Шут:
В дог-шоу здесь очень сложно превратиться. У вас, к сожалению, площадка не та. Очень сложно работать собаке, пол скользкий, поэтому она себя не очень комфортно чувствует. Стандартно лапу дает.
Алена Сырова:
Кто приходит служить кинологом? Можете описать психологический портрет своих коллег?
Кирилл Казаков:
Это больше любовь к службе или любовь к животным?
Татьяна Шут:
Наверное, это любовь к животным. У некоторых она просыпается во время службы. Они попадают к нам простыми солдатами, которые приходят на срочную службу, настолько привязываются к своим питомцам, что остаются у нас на долгие годы.
Алена Сырова:
А у вас ощущается какая-то нехватка кадров? Может, хотелось бы больше?
Татьяна Шут:
Нет.
Алена Сырова:
То есть никого привлекать, пиариться не нужно?
Татьяна Шут:
Нет, абсолютно.
Кирилл Казаков:
Новое пополнение пришло, оно не изменилось? Так же хочет служить?
Татьяна Шут:
Я думаю, что да. В принципе, мы не замечаем, что кто-то скажет: нет, я не хочу. Никто не отказывается, все четко выполняют поставленные задачи и психологически готовы, знают, для чего они пришли.
Читайте также:
Правда ли, что в Беларуси не хватает моды на силовиков? Отвечает военнослужащий сил специальных операций
Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза
«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?