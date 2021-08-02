«Она защищает людей постоянно». Кинолог рассказала о работе своей четверолапой напарницы

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Алена Сырова, СТВ:

Может, сейчас в обществе запрос на более мягких, доброжелательных силовиков? Может, на женщин в форме? У нас появится Татьяна вместе с напарницей.

Николай Щекин, философ:

Я заметил, что в Академию МВД, и в Военную академию поступает очень много девушек, в МЧС то же самое. Значит, работа и функционал наших силовых структур затронули души, сердца девушек в том числе. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Татьяна, как она защищала 9-го числа? Алена Сырова:

Ей же три года, как раз выпал непростой период быть рядом с вами.

Татьяна Шут, старший инструктор группы специалистов-кинологов роты обеспечения батальона обеспечения в/ч 5448:

У нее немножко другой профиль, поэтому она защищает людей постоянно. Она не работает только в определенное время – она работает всегда. Это специальная собака по поиску наркотических средств. Алена Сырова:

Небольшой спойлер. Мы прямо сейчас проводим эксперимент. У одного из наших гостей есть учебная закладка. Чуть позже проведем эксперимент и посмотрим. Кирилл Казаков:

Мы говорим о престиже службы в силовых структурах. Вы как женщина 9-11 августа 2020 года, ведь вы же видели, как ваши боевые товарищи выходят на улицы, вы об этом разговаривали. У вас не возникло ощущение – взяла, положила погоны и ушла? Татьяна Шут:

Никогда даже такой мысли не было. Мы переживали за каждого, как за своего близкого родственника, и волновались, может быть, еще больше, чем они. Они были в центре, у них был адреналин, они могли поддерживать друг друга, а мы поддерживали сами себя и должны были поддержать их.

Кирилл Казаков:

Может, она вас держала? Татьяна Шут:

Она всегда со мной. Кирилл Казаков:

Она же официально на службе? Татьяна Шут:

Конечно. Николай Щекин:

Кстати, по словам главы государства на встрече с вертикалью власти, самый главный критерий – это преданность народу и государству. Кирилл Казаков:

Вот наш самый молодой участник ток-шоу. Татьяна, что она умеет делать? Какие она знает команды? Давайте в дог-шоу превратимся. Татьяна Шут:

В дог-шоу здесь очень сложно превратиться. У вас, к сожалению, площадка не та. Очень сложно работать собаке, пол скользкий, поэтому она себя не очень комфортно чувствует. Стандартно лапу дает.