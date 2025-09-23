В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни
Все меньше пробелов остается на страницах истории Великой Отечественной войны, но прокуратура продолжает раскрывать новые факты геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перечень сожженных фашистами белорусских деревень благодаря расследованию уже увеличился на более чем 3,5 тысячи деревень и сел, некоторые вносятся в так называемый хатынский список как уничтоженные и невозрожденные. С этого года сюда официально зачислена деревня Рудня Слонимского района. Теперь эпизод со зверской расправой карателей над мирными жителями – не просто местные разговоры, а задокументированный факт в рамках проверки.
Вместо шести дворов давно поле, лишь одичавшая груша словно напоминает: здесь жили люди.
Вера Федута, жительница Слонима:
Мы находимся с вами на месте, где когда-то до декабря 1942 года находилась небольшая, маленькая деревня, называлась Рудня. Стояли кусты сирени, деревья. Но прошло 80 с лишним лет, это все было убрано.
Но не стерто из памяти людской. Историю этой трагедии Вера Федута собирала по крупицам, когда работала учителем истории в местной школе. От старожилов окрестных деревень узнала, как в последние дни уходящего 1942-го в деревню Рудня приехали немцы и полицаи, как в рамках карательной операции «Гамбург» они зверски отомстили жителям за связь с партизанами. 17 человек (из них 8 детей) нацисты сгоняли в две хаты и жгли заживо.
Вера Федута:
Одна девочка выскочила и бросилась по этой дорожке в Загритьково, ее подстрелили и бросили в пламя.
Боль за тех людей до сих пор жжет душу Анны Юрчик, ребенком она запомнила пылающую соседнюю деревню и страшные крики соседей.
До сих пор о сожженной деревне скудные сведения. Лишь 11 лет назад Вере Федуте удалось добиться, чтобы скромную надгробную плиту на братской могиле убитых мирных жителей заменили на памятный знак с ограждением. Хоть Рудня не возродилась, в хатынском списке она не значилась. Несправедливость исправила прокуратура.
Наталья Змитревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гродненской области:
Факт сожжения деревни Рудня был известен местным жителям, но это были местные разговоры. И когда было возбуждено уголовное дело, стали собирать материалы о таких населенных пунктах в каждом районе. Нами были получены, закреплены процессуальным образом сведения и в последующем были перепроверены. Потому что каждый населенный пункт, если включать его в населенные пункты, постигшие трагическую судьбу Хатыни, должны быть подтверждающие и обоснованные факты, что здесь не было во время войны и после ни одного жилого дома.
С этого года деревня Рудня официально внесена в список уничтоженных и невозрожденных. Ранее в нем было около двух сотен населенных пунктов, такая цифра значилась в мемориальном комплексе «Хатынь», но в последние годы список сестер деревни увеличился на 104.
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