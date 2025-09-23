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В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни

23 сентября 2025 17:11
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Все меньше пробелов остается на страницах истории Великой Отечественной войны, но прокуратура продолжает раскрывать новые факты геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перечень сожженных фашистами белорусских деревень благодаря расследованию уже увеличился на более чем 3,5 тысячи деревень и сел, некоторые вносятся в так называемый хатынский список как уничтоженные и невозрожденные. С этого года сюда официально зачислена деревня Рудня Слонимского района. Теперь эпизод со зверской расправой карателей над мирными жителями – не просто местные разговоры, а задокументированный факт в рамках проверки.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-2

Вместо шести дворов давно поле, лишь одичавшая груша словно напоминает: здесь жили люди.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-4

Вера Федута, жительница Слонима:
Мы находимся с вами на месте, где когда-то до декабря 1942 года находилась небольшая, маленькая деревня, называлась Рудня. Стояли кусты сирени, деревья. Но прошло 80 с лишним лет, это все было убрано.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-6

Но не стерто из памяти людской. Историю этой трагедии Вера Федута собирала по крупицам, когда работала учителем истории в местной школе. От старожилов окрестных деревень узнала, как в последние дни уходящего 1942-го в деревню Рудня приехали немцы и полицаи, как в рамках карательной операции «Гамбург» они зверски отомстили жителям за связь с партизанами. 17 человек (из них 8 детей) нацисты сгоняли в две хаты и жгли заживо.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-8

Вера Федута:
Одна девочка выскочила и бросилась по этой дорожке в Загритьково, ее подстрелили и бросили в пламя.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-10

Боль за тех людей до сих пор жжет душу Анны Юрчик, ребенком она запомнила пылающую соседнюю деревню и страшные крики соседей.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-12

До сих пор о сожженной деревне скудные сведения. Лишь 11 лет назад Вере Федуте удалось добиться, чтобы скромную надгробную плиту на братской могиле убитых мирных жителей заменили на памятный знак с ограждением. Хоть Рудня не возродилась, в хатынском списке она не значилась. Несправедливость исправила прокуратура. 

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-14

Наталья Змитревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гродненской области:
Факт сожжения деревни Рудня был известен местным жителям, но это были местные разговоры. И когда было возбуждено уголовное дело, стали собирать материалы о таких населенных пунктах в каждом районе. Нами были получены, закреплены процессуальным образом сведения и в последующем были перепроверены. Потому что каждый населенный пункт, если включать его в населенные пункты, постигшие трагическую судьбу Хатыни, должны быть подтверждающие и обоснованные факты, что здесь не было во время войны и после ни одного жилого дома.

В списках не значилась. Установлена ещё одна деревня, которую постигла печальная судьба Хатыни-16

С этого года деревня Рудня официально внесена в список уничтоженных и невозрожденных. Ранее в нем было около двух сотен населенных пунктов, такая цифра значилась в мемориальном комплексе «Хатынь», но в последние годы список сестер деревни увеличился на 104.

Подробнее в видеоматериале.

# Великая Отечественная война

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