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Белорусская делегация принимает участие в Генассамблее ООН

23 сентября 2025 17:06
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Позиция Беларуси по международным вопросам будет озвучена с трибуны Организации Объединенных Наций. Юбилейная сессия Генассамблеи ООН открывается 23 сентября в Нью-Йорке, государства – члены Организации представят свои приоритеты и обсудят ключевые мировые проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Антониу Гутерриш призвал к урегулированию всех конфликтов на планете. И это заявление генсека ООН сегодня самое цитируемое. В неделе высокого уровня будет участвовать и наша страна. Ее представляет министр иностранных дел Максим Рыженков. 

Белорусская делегация принимает участие в Генассамблее ООН-2

График работы нашей делегации обещает быть очень плотным. В ходе визита планируется выступление главы внешнеполитического ведомства на общих прениях Генассамблеи, а также участие в ряде тематических мероприятий, посвященных вопросам международной и региональной безопасности, устойчивого развития, прав человека. 

Запланированы переговоры с коллегами из Европы, Азии, Латинской Америки, стран Ближнего Востока, а также представителями ключевых международных организаций. В МИД подчеркнули, что белорусская делегация намерена обсудить в Нью-Йорке актуальные вопросы международной повестки дня, укрепление сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, а также продвижение национальных интересов Беларуси. 

# Максим Рыженков # ООН # МИД Беларуси # Международная политика

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