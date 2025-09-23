Белорусская делегация принимает участие в Генассамблее ООН

Позиция Беларуси по международным вопросам будет озвучена с трибуны Организации Объединенных Наций. Юбилейная сессия Генассамблеи ООН открывается 23 сентября в Нью-Йорке, государства – члены Организации представят свои приоритеты и обсудят ключевые мировые проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Антониу Гутерриш призвал к урегулированию всех конфликтов на планете. И это заявление генсека ООН сегодня самое цитируемое. В неделе высокого уровня будет участвовать и наша страна. Ее представляет министр иностранных дел Максим Рыженков.