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«У нас проблем вообще не бывает». Командир авиационной базы о количестве солдат в призывах

02 августа 2021 19:19
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. 

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
К вам пришли солдаты нового призыва. Есть ощущение, что они увидели какую-то другую армию, других офицеров? Внутренние войска – понятно, срочники вышли на улицы защищать общественный порядок – ребята, которых призвали в прошлом мае, приняли присягу и через два месяца оказались на улицах. После этого, когда они уходили, мои коллеги разговаривали с ними. Они говорят: «Мы прошли войну». Пришли к вам сейчас новые срочники – они меняются? Другие или такие же?

«У нас проблем вообще не бывает». Командир авиационной базы о количестве солдат в призывах-1

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
В нашем государстве смешанный принцип комплектования Вооруженных Сил. У нас есть по призыву и по контракту. Чем отличается авиация? У нас очень низкий процент комплектуется по призыву. Ко мне сейчас пришло 5 % личного состава – всего 18 человек.

Алена Сырова, СТВ:
Они отличаются от тех, кто приходил еще два года назад?

Андрей Лукьянович:
Процент настолько низкий, что они никакую атмосферу не меняют.

Кирилл Казаков:
Люди, которые попали к вам, хотели в авиацию?

«У нас проблем вообще не бывает». Командир авиационной базы о количестве солдат в призывах-3

Андрей Лукьянович:
Да. Им повезло, на самом деле повезло, потому что авиация – это элита (не в обиду будет моим коллегам сказано).

Алена Сырова:
Проблем с набором у вас не бывает.

Андрей Лукьянович:
У нас проблем вообще не бывает, потому что у нас в основном укомплектовано контрактной службой. То, что авиация и летчики – это золотой фонд Вооруженных Сил, очевидно.

Кирилл Казаков:
Мы в нашей беседе пришли к выводу – они хотели прийти. Никто из них не попытался «откосить» от армии, уехать в Польшу. Они хотели – они пришли служить. Это значит, что есть. Даже эти 18 человек, которые пришли к вам служить – это те люди, которые целенаправленно идут защищать свою страну. 

«У нас проблем вообще не бывает». Командир авиационной базы о количестве солдат в призывах-5

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# Военная авиация # общество # Андрей Лукьянович # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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