«У нас проблем вообще не бывает». Командир авиационной базы о количестве солдат в призывах

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

К вам пришли солдаты нового призыва. Есть ощущение, что они увидели какую-то другую армию, других офицеров? Внутренние войска – понятно, срочники вышли на улицы защищать общественный порядок – ребята, которых призвали в прошлом мае, приняли присягу и через два месяца оказались на улицах. После этого, когда они уходили, мои коллеги разговаривали с ними. Они говорят: «Мы прошли войну». Пришли к вам сейчас новые срочники – они меняются? Другие или такие же?

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:

В нашем государстве смешанный принцип комплектования Вооруженных Сил. У нас есть по призыву и по контракту. Чем отличается авиация? У нас очень низкий процент комплектуется по призыву. Ко мне сейчас пришло 5 % личного состава – всего 18 человек. Алена Сырова, СТВ:

Они отличаются от тех, кто приходил еще два года назад? Андрей Лукьянович:

Процент настолько низкий, что они никакую атмосферу не меняют. Кирилл Казаков:

Люди, которые попали к вам, хотели в авиацию?