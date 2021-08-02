Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели стать силовиками? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У вас какая специальность в академии?

Максим Раков, курсант Академии МВД Беларуси:

Оперативно-разыскная деятельность. Кирилл Казаков:

Вы будущий опер? Максим Раков:

Получается, так. Кирилл Казаков:

Ваш мотивационный поступок был чем обусловлен? Максим Раков:

Есть такое высказывание: «Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня». Это было еще желание с детства. Поначалу я хотел поступать в Могилевский институт МВД. У меня просто дядя работает в Академии МВД, он говорит: поступай в Академию МВД, ты можешь. Почему бы и нет? Я поступил, оперативно-разыскная деятельность. Закончил первый курс, перехожу на второй.

Кирилл Казаков:

Вы поступали, когда все начиналось? Максим Раков:

У нас прямо в те же дни. 9 августа мы ехали, у нас начиналось КМБ 10 августа, меня родители везли в Минск на машине. У нас КМБ был на следственно-экспертном факультете. И в тот день мы ехали, видели вокруг Минска военные машины стояли, блокада была дорог, не было интернета. Мы останавливались, спрашивали у местных, как доехать до следственно-экспертного факультета. Кирилл Казаков:

За август-сентябрь ничего не дрогнуло? Вы не пожалели, что поступили? Максим Раков:

Нет. Кирилл Казаков:

А как же все эти негативные высказывания? Максим Раков:

Это просто провокационные высказывания. Кирилл Казаков:

Естественно, но кто-то же снимал погоны. Я говорю про это, потому что журналистов-предателей оказалось тоже достаточно много. Максим Раков:

Это во все времена так будет. Люди, которые не любят силовые структуры, будут всегда. И всегда будут в наш адрес отпускать такие высказывания.

Николай Щекин, философ:

Кстати, в Академию МВД самый высокий конкурс в этом году. Максим Раков:

Да, у нас в этому году добор, и еще хороший запас остался.

Максим Литвинский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:

Есть романтика пограничной службы. Все в порядке. На отдельные специальности 4-5 человек на место поступает. Но я соглашусь с коллегами, что у нас специфика подбора есть. Мы начинаем работать не с приемной кампании, не с абитуриента, когда молодой человек приносит результаты ЦТ и свой аттестат. Это начинается с января-февраля, с работы военного комиссариата, первый этап отбора, наша комиссия профессионального психологического отбора: это психологический отбор, физическая подготовка и отменное здоровье. Только тогда человек имеет право прийти и подать документы. И все равно есть конкурс. Кирилл Казаков:

Стать десантником, наверное, всегда было тяжело?