Правда ли, что в Беларуси не хватает моды на силовиков? Отвечает военнослужащий сил специальных операций
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть ролик 2013 года. Когда он появился, он вызвал легкое недоумение, потому что армию показали немножко с другой стороны – креативный, рекламный подход. Вот такое вот надо необычное, когда армию показывают в другой роли? Может, не всегда нужно говорить о патриотизме. Нет такого ощущения, что не хватает моды на силовиков?
Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Работа в школах сегодня ведется. Когда приходишь, понимаешь, что такое мода, а что такое нет, какими глазами на тебя смотрят дети. Когда у них вопрос звучит – ребята, кто из вас кем хочет стать? – после общения с ними в армии планирует остаться 90 %. Вот это работа, живое общение. «Зарнички», которые сегодня проводятся в силах специальных операций, приглашение в части, показательные выступления различного рода – это демонстрация возможностей наших.
Кирилл Казаков:
Как часто к вам школьники приходят в части?
Андрей Шарупич:
Во всех частях есть музеи, каждую неделю кто-то их посещает.
Алена Сырова, СТВ:
Помнится, по осени, когда представители силовых ведомств приходили в школы, приносили свое обмундирование, это вызывало такое недоумение у родителей, по крайней мере в интернете. Писали, были против, но так ли это на самом деле? Вы говорите, у детей другая реакция.
Андрей Шарупич:
Вы приедьте как-нибудь, посмотрите показательные выступления любой части сил специальных операций, как дети туда приходят, как они к этому относятся. Когда ребенок стоит с любящими глазами, ручки к тебе тянет, хочет посмотреть машины, которые у нас есть, оружие, и он понимает, что это все необходимо, чтобы защитить нас. И он воспринимает нас как защитников, а не так, как кто-то пытается преподнести.
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