Правда ли, что в Беларуси не хватает моды на силовиков? Отвечает военнослужащий сил специальных операций

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У нас есть ролик 2013 года. Когда он появился, он вызвал легкое недоумение, потому что армию показали немножко с другой стороны – креативный, рекламный подход. Вот такое вот надо необычное, когда армию показывают в другой роли? Может, не всегда нужно говорить о патриотизме. Нет такого ощущения, что не хватает моды на силовиков?

Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Работа в школах сегодня ведется. Когда приходишь, понимаешь, что такое мода, а что такое нет, какими глазами на тебя смотрят дети. Когда у них вопрос звучит – ребята, кто из вас кем хочет стать? – после общения с ними в армии планирует остаться 90 %. Вот это работа, живое общение. «Зарнички», которые сегодня проводятся в силах специальных операций, приглашение в части, показательные выступления различного рода – это демонстрация возможностей наших. Кирилл Казаков:

Как часто к вам школьники приходят в части? Андрей Шарупич:

Во всех частях есть музеи, каждую неделю кто-то их посещает.