«Экспорт просел!» – Лукашенко принял с докладом Турчина. Какие задачи поставил Президент правительству?

Начинаем с «вопроса номер один»! Именно так, принимая с докладом премьер-министра, Президент охарактеризовал промышленную отрасль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВП демонстрирует небольшой рост, но, если разложить экспорт «по полочкам», то приросли за счет экспорта услуг. А вот продажи товаров на внешние рынки «просели». И эти ошибки нужно исправлять – таково требование главы государства к правительству. При этом свои поручения Александр Лукашенко дополнил четкими глаголами: организовывать, напрягаться и продавать. Иными словами, нужен грамотный и продуманный подход по поиску покупателей, организации логистики, а возможно, и корректировке объектов выпускаемой продукции. Промышленность не должна работать на склад! Кроме того, речь шла и об агропромышленном комплексе. Так, Президент раскритиковал подходы в производстве свинины в стране. Еще одна тема – авиационная отрасль: какие здесь перспективы у Беларуси открываются с Казахстаном? Репортаж Евгения Пустового.

Беспорядки на улицах Европы и Азии – иллюстрация беспорядков в мировой экономике из-за беспорядочных решений западных политиков. К этому шли давно. Локдаун, предел мирового богатства, коллективная инфляционная ноша из-за необеспеченности мировых валют. Наш Президент постоянно предупреждает: экономика – это точка бифуркации и для государства и для настроений в обществе. Так было и на большом разговоре о будущем страны в День единства. Лукашенко прокомментировал недавние беспорядки в Непале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и самое главное, чтобы у нас не было проблем с картошкой... Ну это дикость самая настоящая. Я это простил правительству лишь только потому, даже дело не простил. Ну сам я был в таких тисках, во-первых. Крестьяне же у нас небогатые. А тут возникла ситуация такая, что в России в 3-4 раза дороже картошка. Естественно, они захотели туда продать. Даже не производители, у которых в хранилищах был картофель, даже те торгаши, у которых эта картошка уже была завезена для внутреннего рынка.

Совмин бывший губернатор столичного региона возглавил в начале марта этого года. И не раз слышал от Президента напутствие следить за экспортом и работой промышленного сектора. Ситуацию глава государства предвидел и предупреждал правительство. Организовывать, напрягаться, продавать – с такими четкими глаголами глава государства сегодня встретил премьер-министра. Лукашенко – Турчину: промышленность – вопрос номер один. Подробности.

В европейских странах к экономическим показателям относятся спокойно. О людях не думают, мол, рынок все отрегулирует. Ситуацию доводят до отставки правительства. Мы же боремся за каждую цифру в показателях, даже после запятой. Барометр для экономики – экспорт. Большинство белорусских товаров ориентировано на ближайший рынок – Россию. Несмотря на западные санкции, конкурировать приходится с продукцией азиатских государств. А рост покупательской способности российских предприятий тормозят процентные ставки от регулятора: там сейчас очень дорогие деньги. Но белорусы уже научились реагировать на совокупные показатели конъюнктуры рынка. Наши экспортеры осваивают проторенные Президентом рынки дальней дуги, в Совмине хотят под новым углом посмотреть на рынки азиатских государств постсоветского пространства. Турчин: цель правительства заключается в сбалансированном росте экономике.

Тракторы и комбайны – осязаемый продукт. Нужны склады, платформы для перевозок, затраты на логистику. А у сыров и колбас еще есть и срок годности. В правительстве хотят изменить пропорциональность экспортного сегмента. Ставка – на услуги. Кстати, будущее туристической отрасли недавно обсудили на совещании во Дворце Независимости, а наш ПВТ является флагманом цифровых решений в регионе. О развитии парка будущего речь шла на заседании по развитии цифровых денег. В итоге именно экспорт услуг улучшил общий показатель внешних продаж.

Александр Лукашенко:

Экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5 %.

– Товаров, да. С услугами 101,2 % рост.

– Но и товары надо подтягивать. Потому что товары – это люди, это трудовые коллективы, это заработная плата. Запасы на складах?

– Снижаются уже.

– Понятно, но как? Допустим, меня информируют по маслу в сельском хозяйстве, сливочному маслу. Вы пока производите столько, сколько продаете. А те запасы, как были, так и остались. В то же время я разговариваю с китайцами. Мы у вас купим все, что можно. Я говорю: по какой цене? По мировым ценам. Ну так надо посмотреть вокруг. В мире народ голодает, а мы не все можем продать. Ну если масло не покупают, так меньше надо его производить. В поручении Президента обнажена главная проблема белорусских предприятий. Работают на склад, а надо – на запрос. Похоже, в правительстве собирают изменить концептуальность подхода.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Цель правительства на текущем этапе – чтобы у нас был сбалансированный рост экономики. Чтобы объемы производства не сопровождались ростом складских запасов, ростом дебиторской задолженности, чтобы наша экономика работала эффективно. В 2025 году хорошие виды нового урожая зерновой группы. Корма – залог успешной работы животноводческого комплекса. А вот по отечественной свинине вопросы. После чумы мы заново создаем отрасль.

Александр Лукашенко:

По свинине когда мы выровняемся? Александр Турчин:

Значит, уже с сентября началось заполнение наших скотомест, и уже, я по Минской области готов – 136 % за сентябрь будет рост свинины.

– Это все понятно, надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство – Шулейко – взять на жестокий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос – в производстве контроль он должен видеть, и особенно продажи, экспорт. Вице-премьер за это отвечает, как и все другие. Ну и, как обычно, деревообработка и легкая промышленность. Ну я понимаю, это косяки выбрали. Есть и положительные. В эти сложные времена нелегко работать. Но тем не менее.

Что касается работы профильного вице-премьера по АПК Юрия Шулейко. В его губернаторскую бытность первый регион он вывел на первые места. А сейчас свинью могут подложить в любой области. Зачастую вопрос касается не управленческого таланта, а именно исполнительской дисциплины. В том числе целых предприятий и отдельных отраслей. Их ждет серьезный KPI. Александр Турчин:

Проанализировали ряд предприятий, которым в свое время была оказана поддержка по решению главы государства. Есть ряд предприятий, которым эта поддержка результата не дала. И мы принимаем, что, наверное, просто еще раз приходить и просить об отсрочке, рассрочке каких-то платежей, наверное, это не решит системно эту проблему. Поэтому сейчас в правительстве проработка стратегии нашего концерна «Беллесбумпром» и концерна «Беллегпром».