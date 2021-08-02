«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.
Алена Сырова, СТВ:
Я спросила министра по чрезвычайным ситуациям о том, что и МЧС – одни из самых мирных представителей наших силовых структур – досталась порция хейта за то, что сотрудники МЧС приезжали и снимали разного рода символику, которую устанавливали в разных труднодоступных местах. Мы с министром говорили, что если приходилось привлекать для этого МЧС, то смеем предположить, как и кто ее туда устанавливал. Какие настроения были у ваших коллег?
Александр Морев, заместитель начальника Октябрьского районного отдела по ЧС Минска:
В тот момент коллеги понимали, что они выполняют работу, которую они выполняют ежедневно.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Многие сильно удивляются, что силовики – это и спасатели.
Александр Морев:
Конечно. Мы же тоже носим форму, погоны, поэтому мы одно из спецподразделений, которые выполняют свои задачи, которые нам определены. В тот момент – то же самое. И на нас был какой-то негатив определенный.
Алена Сырова:
Вы понимали, за что вас хейтят?
Александр Морев:
Более-менее.
Кирилл Казаков:
Армия вроде не принимала участие в стычках, пожарные и спасатели не принимали участие в стычках, но свою порцию хейта получили.
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Очень много было негатива. Наверное, военные люди и силовики в целом в тот период времени наряду с вами, журналистами, были одни из первых, кто подвергся этому негативному воздействию. Еще до 9 августа нам начали поступать различные угрозы, не только нам: нашим женам, детям. Обстановка развивалась так, как развивалась, мы с вами все видели. Нас пытались обвинить, выкидывали фотографии, как кто-то выбрасывает форму, какой-то старший лейтенант или прапорщик делал заявления, и на основе этого пытались судить по всем силовикам. Вот стоят здесь все представители силового блока, военной организации государства. Я вам скажу по Вооруженным Силам, у нас было гораздо больше примеров, когда люди, которые еще задолго до этих событий принимали решение уйти из армии, уволиться, но когда эти события начались, они сказали: нет, мы сейчас не можем бросить ни своих друзей, ни свою армию, ни свою страну – мы выполним задачи, отстоим страну, а потом примем решение.
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