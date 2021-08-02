«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу « По существу » обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Алена Сырова, СТВ: Я спросила министра по чрезвычайным ситуациям о том, что и МЧС – одни из самых мирных представителей наших силовых структур – досталась порция хейта за то, что сотрудники МЧС приезжали и снимали разного рода символику, которую устанавливали в разных труднодоступных местах. Мы с министром говорили, что если приходилось привлекать для этого МЧС, то смеем предположить, как и кто ее туда устанавливал. Какие настроения были у ваших коллег?

Александр Морев, заместитель начальника Октябрьского районного отдела по ЧС Минска:

В тот момент коллеги понимали, что они выполняют работу, которую они выполняют ежедневно.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Многие сильно удивляются, что силовики – это и спасатели.

Александр Морев:

Конечно. Мы же тоже носим форму, погоны, поэтому мы одно из спецподразделений, которые выполняют свои задачи, которые нам определены. В тот момент – то же самое. И на нас был какой-то негатив определенный.

Алена Сырова:

Вы понимали, за что вас хейтят?

Александр Морев:

Более-менее.

Кирилл Казаков:

Армия вроде не принимала участие в стычках, пожарные и спасатели не принимали участие в стычках, но свою порцию хейта получили.