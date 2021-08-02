Николай Щёкин: силовые структуры – это не Институт благородных девиц. Есть вещи, которые должны быть закрыты всегда

Николай Щекин, философ:

Прежде всего я бы хотел сказать слова признательности от большинства граждан страны. Низкий поклон всем силовым структурам, потому что, как мы уже увидели, именно силовые структуры оказались фундаментом нашей государственности. Если бы не вы, дорогие офицеры, то, наверное, мы бы сейчас здесь не стояли. Это правда, низкий поклон вам. Второе. Мы все принимали присягу, и все указания, приказы главнокомандующего функционально были выполнены. Уже это дает возможность нам гордиться. Отсюда все начинается, отсюда идеология. То, что сделали силовые структуры тогда на улицах Минска, в других городах, удержали ситуацию от этого мракобесия 2-3 % – я испытываю гордость.

Я никогда не думал, никто не предполагал из присутствующих здесь, что нам придется с этим столкнуться, а мы оказались готовы к этому во всех отношениях. У нас 26 лет армия была боеготовна во всех отношениях. И не только армия – все силовые структуры. Сейчас говорили о пиаре. Силовые структуры – это не Институт благородных девиц. Есть вещи, которые должны быть закрыты всегда. Это спецподразделения, ставятся определенные задачи. А есть те, которым можно приоткрыть, особенно что касается общественной безопасности – то, что на виду. Здесь присутствуют те представители силовых структур, задачи которых не должны раскрываться.

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