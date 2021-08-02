Конкурс больше, чем в БГУ. Что на самом деле происходит с набором в Военную академию в 2021 году?

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Алена Сырова, СТВ:

Говорят о том, что дичайший недобор в Военную академию, что массово пытаются молодые люди «откосить» от армии, мол, имидж Вооруженных Сил и силовых структур настолько низко пал после 9 августа, что прямо никто туда не хочет идти. Так или нет?