«Она всю жизнь работает на тракторе». Кто стал героинями проекта «Белорусская Super женщина» в 2021 году?

Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Снимая проект «Super женщина», что видишь? Что тебя трогает, где откликается, когда ты разговариваешь с прекрасными нашими белорусками? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне, например, интереснее было бы узнать: была женщина-тракторист, из сферы образования, из культуры, очень много – с кем интереснее общаться и строить диалог?

Яна Шипко, журналист телеканала СТВ, автор сюжетов проекта «Super женщина»:

Нет такого, с кем интереснее. Когда я увидела список потенциальных героинь, их там было, наверное, 50 человек (он еще в процессе, за этот год нам хотелось снять еще про кого-то), это женщины из самых разных уголков нашей страны, самых разных профессий. Я для себя по-журналистки сразу «забронировала» себе женщину-трактористку. И очень ждала посевной, чтобы наконец-таки с ней встретиться. Это просто потрясающая героиня. Она всю жизнь работает на тракторе. В советские годы она была одна в группе во время учебы, единственная девушка. Она продолжила работать, не просто получила корочку, а именно осталась в профессии на всю жизнь. При этом она такая кокетливая, со смешинкой, прямо зажигалка. Я на нее смотрела и просто улыбалась. От таких людей ты подпитываешься, мотивируешься, тебе хочется тоже как-то развиваться, больше всего успеть. Екатерина Забенько:

Мне по-журналистски хотелось задать этот вопрос. Наверное, такой богатый опыт, который можно получить от одного человека, у которого за плечами столько лет, событий, всего неординарного. И Яна может за одну программу, за одно интервью, в принципе, экспресс-курсом получить эти знания и опыт для того, чтобы в своей жизни, может быть, избежать каких-то граблей. Алена Родовская:

Вообще, они удивляются, когда звонят журналисты и говорят о том, что хотят пригласить в проект, который так и называется «Super женщина»? Ведь люди, которые работают в регионе, на поле, себя таковыми не считают, они же скромны от природы.

Яна Шипко:

Да, на самом деле это тоже одна из таких изюминок проекта то, что не было никакого предварительного согласования с этими женщинами, чтобы этот список утверждался. Мы просто звонили и – как снег на голову – говорили: «Мы хотим приехать, как можно скорее снять про вас выпуск». Да, на самом деле многие женщины, которые реально очень много сделали, например, в сфере медицины боролись с COVID-19. Заведующая пульмонологическим отделением, которая реально спасала жизни, говорила: «Да что там? Нечего обо мне рассказывать, просто работаю». В этом тоже прелесть наших женщин такая какая-то шчырасць, открытость. Вот, кстати, та же женщина-трактористка запала в душу. У нее куча наград, публикаций. Еще в советские годы ее приглашали на всесоюзные приемы, писали в газетах. Но при этом она – настоящий человек. У нее такие рабочие руки, которых она не стесняется. Она говорит, что, бывает, сижу на приеме... У нее такое развлечение: чтобы сосед ее угадал, кто она по профессии. Алена Родовская:

И она показывает руки? Яна Шипко:

Да. Все удивляются, потом ей это в кайф. Вот она едет за рулем на тракторе своем – мы тоже снимали, как на нее реагируют. Говорит, что только привыкла по губам читать – вот я еду на тракторе, а легковушка навстречу, за рулем мужчина говорит: «Баба». Она говорит: «Ну что такого? Баба и баба. В космос же женщины летают, тут трактор всего лишь». При этом для меня кажется – это все равно, что в космос полететь. Разбираться во всех агрегатах, узлах, масло самой заменить. Она не ждет помощи, все сама делает. При этом видели бы вы ее палисадник, какие там цветы, добытые откуда та сорта растений. При этом и дети выросли, и все дагледжана. Это просто здорово. Алена Родовская:

Наверное, этим и отличается любая белорусская женщина. Мы успеваем абсолютно все – поработать, детей вырастить, приготовить, еще и за огородом посмотреть. Вот ментальность-то какая.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Просто работает. А ведь в том, что просто работает – это же тоже патриотизм. Она работает на своей земле, как все мы. Все наши женщины работают, приходят в свою семью, достойное поколение воспитывают, будущее. Простые дела – ведь это патриотизм. Яна Шипко:

Мне кажется, такое возможно, только когда любишь работу. Иначе ты будешь жаловаться, как это все надоело. А когда живешь работой, на самом деле любишь свое дело, тогда все успеется. Я такой для себя вывод сделала, общаясь за этот год с нашими женщинами, которые были героинями. Екатерина Забенько:

Яна, как журналист, которая поработала с большим количеством прекрасных представительниц Белорусского союза женщин – что для них являются традиционные, белорусские, семейные в первую очередь ценности? Я понимаю, что каждая имеет поддержку своей семьи. То есть успешной можно стать только благодаря тому, когда у тебя есть за спиной семья, муж, дети.

Яна Шипко:

Да, как правило, все наши героини – у них прекрасные семьи, любимые дети. Но отмечу также, что есть и одинокие мамы. Больше того, с одной из наших женщин, героинь одного из выпусков, мы встретились, она буквально только развелась. Алена Родовская:

Слушайте, ну развод – это не приговор. Яна Шипко:

У нее все хорошо в плане карьеры, семьи, дети очень развитые. Екатерина Забенько:

То есть не расстраиваются женщины, если вдруг им приходится дальше в одиночестве? Яна Шипко:

Это только в очередной раз доказывает, насколько они сильные.