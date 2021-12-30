Не про одежду, про образ мышления. Как сильно отличается советская женщина от современной?

Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас есть интересная заметка: БСЖ стал наследником Комитета советских женщин, созданный в 1941 году как Антифашистский комитет советских женщин. Понятное дело, мы не помним, какие были женщины. Но есть какие-то архивные данные, воспоминания. То есть сильно отличается советская женщина от современной либо у нас одни идеалы, цели и стремления?