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Не про одежду, про образ мышления. Как сильно отличается советская женщина от современной?

30 декабря 2021 13:27
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Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас есть интересная заметка: БСЖ стал наследником Комитета советских женщин, созданный в 1941 году как Антифашистский комитет советских женщин. Понятное дело, мы не помним, какие были женщины. Но есть какие-то архивные данные, воспоминания. То есть сильно отличается советская женщина от современной либо у нас одни идеалы, цели и стремления?

Не про одежду, про образ мышления. Как сильно отличается советская женщина от современной?-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Вы знаете, наверное, мода идет вперед, и стиль, конечно, меняется.

Алена Родовская:
Но я не про одежду, а про образ мышления.

Не про одежду, про образ мышления. Как сильно отличается советская женщина от современной?-4

Марина Ленчевская:
Вот я хочу сказать, что стиль, возможно, меняется, но образ мышления – нет. Сердце и душа женщины всегда остаются прежними. Женщина всегда милосердна. Это мягкая сила, но которая очень серьезные шаги делает вперед и добивается цели. Это было всегда. Главное, что и у того Антифашистского комитета советских женщин были правильные цели, направленные на созидание, на сохранение нашей страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Нечто подобное и нам пришлось пережить, бороться с той нечистой силой.

Марина Ленчевская:
Естественно, да.

«Мы собирали подписи». Какое обращение белорусских женщин рассматривали в ООН – подробнее здесь.

# Женщины Беларуси # общество # Алена Родовская # Марина Ленчевская # Екатерина Забенько # Фотофакт

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