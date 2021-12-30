Марина Ленчевская о новой Конституции: «Я ещё лет 10 тому назад даже не могла предположить, что вот это надо прописывать»
Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Уважаемые дамы, есть вопрос, который всегда меня сильно волнует – это то, что мир стоит на перекосе традиционных семейных ценностей. Когда в паспорте уже стоит не только «м» и «ж», но также появилась новая графа «икс». Мы достаточно много говорим о том, что мы должны сохранить наши ценности, потому что мы уже в меньшинстве по сравнению с другими странами, куда вот этот оползень уже распространился и вторгся. Новая Конституция: будет прописано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной все-таки по праву рождения. Поддержали законодатели?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Конечно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, инициировали и громче всех кричали.
Алена Родовская:
Они в TikTok устраивают всякие челленджи. У ребенка начинает формироваться, что, оказывается, в 10 лет я могу прийти – мне сменить пол. Вот как мы должны тут, на пороге, когда эта беда только к нам ползет, эта гадость, остановить ее и удержать наше будущее поколение?
Динара Мишура, руководитель молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Должна сказать, что сейчас мы со всеми общественными молодежными организациями после Нового года идем в аудитории – обсуждать как раз проект Конституции. Мы уже начали его обсуждать. Но это так еще негромко между студентами, учащимися.
Екатерина Забенько:
Слышит молодежь эти изменения? Важно им это сейчас слышать?
Динара Мишура:
Когда мы подняли этот вопрос, почти в классе подняли все дети – за традиционные семейные ценности.
Алена Родовская:
А класс какой?
Динара Мишура:
10-11 класс у нас присутствовали. Это говорит о том, что у нас еще нет понятия, что у нас в стране может быть как-то по-другому. Мы сейчас будем работать в том направлении, чтобы этого понятия и не было. Вот эта задача, как молодежи, наша – самая главная. Мы сегодня говорим, что мы лидеры мнений, везде ходим, общаемся. Но нам нужно, чтобы молодежь видела в нас этих лидеров мнений, а мы не просто об этом говорили. Как раз в аудитории, обсуждая с ними данную тему, очень много было споров.
Алена Родовская:
А споры по каким вопросам?
Динара Мишура:
Что ничего страшного, это их право выбора. Любимая фраза – это наш выбор.
Алена Родовская:
У всех есть права, но ни у кого нет обязанностей.
Динара Мишура:
Да, абсолютно. И когда мы, кстати, еще говорим: «Вы сегодня в 10 классе. Вы себе точно даете осознать, что через пять лет вы будете уверены, что сделали правильный выбор?» Здесь уже думают.
Алена Родовская:
Вот поэтому, Марина Александровна, мы должны прописать этот пункт в новой Конституции. Это важно, что мы сегодня подумаем о том, с чем столкнутся наши дети через 10-20 лет.
Марина Ленчевская:
Честно вам говорю, я еще лет 10 тому назад даже не могла предположить, что вот это надо прописывать, это очевидное.
Екатерина Забенько:
Мы еще два года назад не могли предположить, что такое произойдет.
Марина Ленчевская:
Понимаете, это очевидные вещи. Кстати, в то время, когда я училась в школе, был такой предмет – этика семейной жизни. Его сейчас нет. Это не только о том, что брак – это брак между мужчиной и женщиной. А в принципе готовили молодых людей к созданию семьи, рассказывали о традиционных семейных ценностях. Почему этого нет? Кстати, Белорусский союз женщин говорит об этом. И я думаю, что мы эту инициативу будем продвигать. Вот это важно. Необязательно предмет, это может быть факультатив. Но это должно быть в школе.
«Можно прийти, если есть проблема». С какими вопросами обращаются в Белорусский союз женщин – подробнее здесь.