Марина Ленчевская о новой Конституции: «Я ещё лет 10 тому назад даже не могла предположить, что вот это надо прописывать»

Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Уважаемые дамы, есть вопрос, который всегда меня сильно волнует – это то, что мир стоит на перекосе традиционных семейных ценностей. Когда в паспорте уже стоит не только «м» и «ж», но также появилась новая графа «икс». Мы достаточно много говорим о том, что мы должны сохранить наши ценности, потому что мы уже в меньшинстве по сравнению с другими странами, куда вот этот оползень уже распространился и вторгся. Новая Конституция: будет прописано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной все-таки по праву рождения. Поддержали законодатели?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Конечно. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, инициировали и громче всех кричали. Алена Родовская:

Они в TikTok устраивают всякие челленджи. У ребенка начинает формироваться, что, оказывается, в 10 лет я могу прийти – мне сменить пол. Вот как мы должны тут, на пороге, когда эта беда только к нам ползет, эта гадость, остановить ее и удержать наше будущее поколение?

Динара Мишура, руководитель молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Должна сказать, что сейчас мы со всеми общественными молодежными организациями после Нового года идем в аудитории – обсуждать как раз проект Конституции. Мы уже начали его обсуждать. Но это так еще негромко между студентами, учащимися. Екатерина Забенько:

Слышит молодежь эти изменения? Важно им это сейчас слышать? Динара Мишура:

Когда мы подняли этот вопрос, почти в классе подняли все дети – за традиционные семейные ценности. Алена Родовская:

А класс какой?

Динара Мишура:

10-11 класс у нас присутствовали. Это говорит о том, что у нас еще нет понятия, что у нас в стране может быть как-то по-другому. Мы сейчас будем работать в том направлении, чтобы этого понятия и не было. Вот эта задача, как молодежи, наша – самая главная. Мы сегодня говорим, что мы лидеры мнений, везде ходим, общаемся. Но нам нужно, чтобы молодежь видела в нас этих лидеров мнений, а мы не просто об этом говорили. Как раз в аудитории, обсуждая с ними данную тему, очень много было споров. Алена Родовская:

А споры по каким вопросам? Динара Мишура:

Что ничего страшного, это их право выбора. Любимая фраза – это наш выбор. Алена Родовская:

У всех есть права, но ни у кого нет обязанностей. Динара Мишура:

Да, абсолютно. И когда мы, кстати, еще говорим: «Вы сегодня в 10 классе. Вы себе точно даете осознать, что через пять лет вы будете уверены, что сделали правильный выбор?» Здесь уже думают.