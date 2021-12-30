«Можно прийти, если есть проблема». С какими вопросами обращаются в Белорусский союз женщин?

Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Готовы любую женщину, которая оказалась в трудной ситуации на территории нашей страны, взять под свое крыло?

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»,член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Нам пишут письма – Белорусскому союзу женщин, и мы рассматриваем. Если это тема здравоохранения, у нас Елена Леонидовна [Елена Богдан – прим. ред.] берет этот вопрос на себя и, конечно же, помогает. Есть темы по юридическим вопросам. Мы чем уникальны? Из любой сферы деятельности мы владеем информацией, можем помочь. Поэтому, конечно, есть проблемы, которые описывают женщины, и даже не члены Белорусского союза женщин. Просто она женщина. Знаете, уже последний этап, куда можно прийти, если есть проблема, а ее не решили. Тогда она пишет письмо, и мы стараемся. Где-то баню мы помогали, чтобы не закрыли. Поэтому любые темы – кажется, может быть, мелкие, но они важны для одного человека. А потом вырисовывается гораздо интереснее или глобальнее вопрос. Поэтому не то что мы сели в президиуме, тему утвердили, и все. Мы также идем в поля, как все наши соратницы. Если не будет руководитель, лидер вместе со своей командой делать, ничего не будет. Поэтому у нас очень активная Елена Леонидовна во всех наших проектах. Не было, наверное, такого проекта, который она не поддержала. У нее самое главное – кто берется, кто ответственный и кто выполнит. Мы поддержим морально, эмоционально, она приедет. Но, главное, чтобы у нас был реализатор данного проекта.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Хорошо, это организационные вопросы. А спонсорская помощь? Надежда Лазаревич:

Конечно же, у нас присутствует спонсорская помощь. У нас много предприятий, которые помогают: кто-то первый раз, кто-то постоянно. И это в основном мужчины-руководители. Екатерина Забенько:

Скажите, а если не состоишь в Белорусском союзе женщин, можно ли предоставить эту спонсорскую благотворительную помощь, как-то поучаствовать? Надежда Лазаревич:

Конечно, можно. Мы когда помогали беженцам, у нас были акции более глобальные. Например, от Министерства промышленности мы купили две тысячи одеял, по просьбе. А были такие акции: мы собирали одежду, даже необязательно новую, формировали наборы. Это любая женщина, любой сотрудник любого предприятия, Минздрава, МЧС и так далее. Мы собирали огромные ящики и передавали нашим беженцам. Корочку точно не проверяли – ты в Белорусском союзе женщин или нет. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А если есть выбор, что вы предпочтете – детям помогать или взрослым?