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Почему жертвы мошенников не всегда обращаются в правоохранительные органы – рассказала психолог

06 апреля 2026 19:33
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Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Но в руках аферистов они могут таить опасности. Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Еще несколько лет назад понятие кибербезопасность было техническим термином, а сейчас это синоним защищенности. Мы привыкли быть в сети, значит, оставаться в курсе событий. О том, как не оказаться при этом в сетях, распознать мошенников и не пойти у них на поводу, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Проект «Родительское НЕсобрание» – о профилактике киберпреступности поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Почему люди иногда не обращаются в правоохранительные органы? Это чувство страха, стыд – что это?

Почему жертвы мошенников не всегда обращаются в правоохранительные органы – рассказала психолог-2

Анастасия Моисеева, психолог:
Это, конечно, стыд. Потому что если я умный, образованный, с несколькими высшими образованиями, достигший чего-то в карьере, как я могу признаться о том, что совершила ошибку? Поэтому стыд часто блокирует людей и причем приводит к очень серьезным последствиям. Даже в любой другой ситуации стыд закрывает человека в капсуле собственных переживаний, приводит в том числе к заболеваниям. То есть можно в себе в базе данных хранить эту информацию. Но если ты с ней никогда не проживешь ее, непосредственно столкнувшись напрямую, то это будет опосредованно 100 % влиять на здоровье, эмоциональный фон и способность строить дальнейшую коммуникацию.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Мошенничество # Психология

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