На футбольных аренах Беларуси завершилась программа 2-го тура чемпионата Беларуси

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 2-го тура чемпионата Беларуси.

Всего было сыграно 8 поединков, зрители увидели 16 взятий ворот. Наиболее результативный матч прошел в Борисове, там местный БАТЭ разгромил дебютанта высшей лиги «Барановичи» с сухим счетом 3:0. Лидерство в турнирной таблице захватили действующие серебряные призеры – футболисты минского «Динамо», которые добыли вторую викторию и на данный момент имеют в своем активе максимально возможные 6 баллов. А вот чемпион «МЛ Витебск» очки потерял, довольно неожиданно сыграв дома вничью с «Ислочью» из Минского района. Список бомбардиров возглавляют Гулжигит Алыкулов и Илья Васин.