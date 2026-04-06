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На футбольных аренах Беларуси завершилась программа 2-го тура чемпионата Беларуси

06 апреля 2026 20:08
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На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 2-го тура чемпионата Беларуси.

Всего было сыграно 8 поединков, зрители увидели 16 взятий ворот. Наиболее результативный матч прошел в Борисове, там местный БАТЭ разгромил дебютанта высшей лиги «Барановичи» с сухим счетом 3:0. Лидерство в турнирной таблице захватили действующие серебряные призеры – футболисты минского «Динамо», которые добыли вторую викторию и на данный момент имеют в своем активе максимально возможные 6 баллов. А вот чемпион «МЛ Витебск» очки потерял, довольно неожиданно сыграв дома вничью с «Ислочью» из Минского района. Список бомбардиров возглавляют Гулжигит Алыкулов и Илья Васин.

На футбольных аренах Беларуси завершилась программа 2-го тура чемпионата Беларуси-1

Полная цифровая картина тура на ваших экранах. Борьба в рамках национального первенства возобновится в четверг, 9 апреля.

# Футбол Беларуси

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