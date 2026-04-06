Кубок Харламова: «Динамо-Шинник» повел в серии против московского «Динамо» в первом раунде плей-офф

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали вторую викторию над одноклубниками из Москвы в стартовом раунде Кубка Харламова.

До этого оппоненты обменялись победами. Сначала подопечные Евгения Летова были сильнее, а затем уступили в послематчевых буллитах. Третий поединок серии состоялся на льду «Бобруйск-Арены». Стартовая 20-минутка прошла на равны. Команды много атаковали, но поразить ворота друг друга так и не смогли. Первую шайбу зрители увидели только на экваторе второго периода. Надар Фролов оформил свой первый гол в плей-офф турнира.

Это добавило уверенности нашим парням, и довольно скоро Олег Хомченко удвоил перевес. А Константин Волочко довел преимущество до крупного. Несмотря на колоссальные усилия москвичей отыграться, победу земляки не упустили (3:0) и повели в серии до трех викторий – 2:1. Для выхода в следующий раунд осталось сделать всего шаг. 7 апреля оппоненты встретятся вновь. Отметим, белорусский клуб уже гарантировал себе место в Золотом дивизионе МХЛ на следующий сезон.