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Проект «Родительское НЕсобрание» – о профилактике киберпреступности поговорили с экспертом

06 апреля 2026 19:32
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Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Но в руках аферистов они могут таить опасности. Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Еще несколько лет назад понятие кибербезопасность было техническим термином, а сейчас это синоним защищенности. Мы привыкли быть в сети, значит, оставаться в курсе событий. О том, как не оказаться при этом в сетях, распознать мошенников и не пойти у них на поводу, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:
К сожалению, иногда на удочку мошенников попадаются в том числе дети и подростки. Какие проекты созданы для того, чтобы обезопасить детей?

Проект «Родительское НЕсобрание» – о профилактике киберпреступности поговорили с экспертом-2

Инна Артюхова, начальник отдела технического сопровождения и дистанционного обучения Минского городского института развития образования:
Сегодня в городе Минске есть несколько проектов, реализуемые Министерством образования Республики Беларусь, комитетом по образованию Мингорисполкома. Одним из важных проектов является проект под названием «Родительское НЕсобрание», где они в формальной обстановке общаются. Взаимодействуют родители, дети, педагоги, руководители по разнообразным вопросам жизнедеятельности ребенка. Начиная от профориентации, безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни. Конечно, по вопросам информационной безопасности. Приглашаются спикеры из образования, здравоохранения, органов правоохранительных. Приглашаются представители предприятий передовых города Минска и Республики Беларусь.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Мошенничество # Дети

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