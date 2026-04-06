Иран передал Пакистану свой ответ на предложение США о прекращении войны

Иран отверг предложение США о временном прекращении войны. Свое решение Исламская Республика передала Пакистану, через который сейчас идут дипломатические контакты с американской стороной. Власти Ирана заявляют: речь должна идти не о паузе, а о полном и устойчивом завершении войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран выставил ряд требований к США, в числе которых прекращение боевых действий в регионе, обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив и снятие санкций. Президент Дональд Трамп назвал ответ существенным, но недостаточно хорошим. При этом переговоры продолжаются: накануне глава Белого дома предположил, что соглашение с Исламской Республикой возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик в нецензурной форме призвал иранцев открыть Ормузский пролив и не исключил усиления военных действий. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом источники признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».