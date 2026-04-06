«Металлург» одержал победу над «Юностью» в 5-м поединке полуфинальной серии Кубка Президента

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Юностью» в 5-м поединке полуфинальной серии Кубка Президента.

Перед стартом дуэли мотивация у обеих дружин была максимальной, ведь паритет в серии сохранял равные шансы на итоговый успех. Команды активно вступили в борьбу – на 12-й минуте Михаил Стефанович вывел гостей вперед. На перерыв хозяева ушли в роли отстающих, но сумели сравнять на старте второго периода, точный бросок нанес Владислав Шило. В дальнейшем сценарий игры не изменился. Основное время так и завершилось вничью, 3:3. Выяснение отношений перешло в овертайм. В остром соперничестве итоговую викторию вырвали хоккеисты «Металлурга», 4:3. Они повели в серии – 3:2.

В следующий раз соперники встретятся в среду, 8 апреля. Вторую путевку в финал оспаривают солигорский «Шахтер» и смоленский «Славутич», после трех матчей лидируют россияне – 2:1.