Рейтинг польского премьер-министра снижается второй месяц подряд

Рейтинг польского премьер-министра Дональда Туска снижается второй месяц подряд. По данным нового соцопроса, в марте 57 процентов граждан страны высказали негативное мнение о работе главы кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительно его труд оценили лишь 37 процентов опрошенных. В исследовании участвовали свыше тысячи поляков. Одной из ключевых причин недовольства называют рост военных расходов и курс на милитаризацию. Военный бюджет Польши на 2026 год превысил 200 миллиардов злотых, что составляет почти 5 процентов ВВП. Люди боятся, что такие траты лягут дополнительным бременем на их кошельки – поляков беспокоят высокие цены на топливо, продукты и коммунальные услуги, а также давление со стороны Брюсселя. Согласно опросу, роста цен и расходов жители страны боятся даже больше, чем предполагаемой войны.