В Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа
Лучшая защита – это нападение. Поговорка как никогда кстати, если речь идет о здоровье. Да, сезон простуд еще не в разгаре, что не может не радовать. Но врачи рекомендуют именно сейчас защититься от гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осень – лучшая пора для вакцинации. Ведь должно пройти время, пока организм выработает иммунитет. Как раз к началу роста заболеваемости и будет, что называется, во всеоружии.
Прививка – это безопасно и безболезненно. Собственным примером доказали сотрудники Минздрава и вместе вакцинировались от гриппа. Пойти по следам медиков могут все желающие в любом регионе страны. Предусмотрена и выездная вакцинация – в первую очередь сельских жителей и работников предприятий.
Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Это очень хорошо зарекомендовавшая себя тактика. У нас большое количество сельского населения. Для того, чтобы это было удобно, комфортно, своевременно и не приносило сложностей нашему населению, не отвлекало его от многих направлений деятельности – эта форма выездной работы будет активно использоваться. И не только лица пенсионного возраста, но такая же форма будет использоваться и для работающих промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций, просто организаций.
Сделать прививку – минутное дело, а вот защита организма, которую она дает, на месяцы.