В Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа

Лучшая защита – это нападение. Поговорка как никогда кстати, если речь идет о здоровье. Да, сезон простуд еще не в разгаре, что не может не радовать. Но врачи рекомендуют именно сейчас защититься от гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осень – лучшая пора для вакцинации. Ведь должно пройти время, пока организм выработает иммунитет. Как раз к началу роста заболеваемости и будет, что называется, во всеоружии.