Профильные предметы – математика и физика. Что дают учащимся 50-й гимназии инженерные классы, рассказала директор

Учитель – одна из самых благородных профессий. Ведь эти люди не только передают знания, воспитывают нравственные ценности, но и становятся примером для подрастающего поколения. Помогают раскрыть потенциал и зачастую сделать первый шаг в поиске места в жизни. 5 октября профессиональный праздник отметили учителя, воспитатели, преподаватели, работники системы образования. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Рекордный набор на педагогические специальности – о причинах поговорили с директором колледжа.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Насколько я знаю, у вас есть инженерные профильные классы. Как вы оцениваете результат этой работы? Проще ли детям потом поступать в профильные вузы? Проще ли им потом обучаться?
Лола Пахомова, директор ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска»:
Мы сделали первый выпуск в прошлом учебном году. В июне 2025 года 44 выпускника 50-й гимназии – это самое большое количество детей, которые закончили профильные инженерные классы в стране. Нужно сказать, что централизованный экзамен, а профильные предметы – это математика, физика, у нас сдавали 35 учеников на 9 и 10. 14 сертификатов стобалльных наши дети получили. Для нашей гимназии профиль математика-физика был изначально. То есть тогда, когда школа 50-я открывалась, мы просто эту традицию поддержали и продолжаем ее. Это наш профиль. Инженерные классы – это как раз наши классы. Мы детей готовим, и сегодня 70 выпускников наших выбрали инженерную профессию.
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