Рекордный набор на педагогические специальности – о причинах поговорили с директором колледжа

Учитель – одна из самых благородных профессий. Ведь эти люди не только передают знания, воспитывают нравственные ценности, но и становятся примером для подрастающего поколения. Помогают раскрыть потенциал и зачастую сделать первый шаг в поиске места в жизни. 5 октября профессиональный праздник отметили учителя, воспитатели, преподаватели, работники системы образования. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме.

Юлия Алексеюк, ведущая:

В 2025 году в Беларуси отмечен рекордный высокий набор на педагогические специальности. С чем вы связываете такой повышенный интерес к будущей профессии?