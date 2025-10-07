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Рекордный набор на педагогические специальности – о причинах поговорили с директором колледжа

07 октября 2025 16:45
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Учитель – одна из самых благородных профессий. Ведь эти люди не только передают знания, воспитывают нравственные ценности, но и становятся примером для подрастающего поколения. Помогают раскрыть потенциал и зачастую сделать первый шаг в поиске места в жизни. 5 октября профессиональный праздник отметили учителя, воспитатели, преподаватели, работники системы образования. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме.

Юлия Алексеюк, ведущая:
В 2025 году в Беларуси отмечен рекордный высокий набор на педагогические специальности. С чем вы связываете такой повышенный интерес к будущей профессии?

Рекордный набор на педагогические специальности – о причинах поговорили с директором колледжа-2

Ольга Гузова, директор ГУО «Минский городской педагогический колледж»:
Этому есть объяснение. Первое – это, конечно, колоссальная поддержка и внимание со стороны государства. Все сделано для того, чтобы учитель имел достойную заработную плату для того, чтобы он был уважаемым человеком в обществе. Вторая составляющая – это грамотная система профориентационной работы, которая проводится в столичном регионе и по всей стране. Мероприятия профориентационного характера стали проходить в новом формате. Единые дни открытых дверей позволили нашим будущим учащимся, абитуриентам на тот момент, встретиться с организациями – заказчиками кадров. Посмотреть то учреждение образования, где они будут обучаться. Когда непосредственно будущий абитуриент видит учащихся колледжа, когда пообщался с руководством колледжа, его будущим работодателем – наверное, это дает свои результаты. В частности, в педагогической профессии, я могу с уверенностью сказать, что это способствовало такому высокому спросу на педагогические специальности.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Ольга Гузова # Образование в Беларуси

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