Польша расширяет сферу призыва на всех граждан, независимо от места жительства

«В случае войны» – теперь этот сценарий рассматривается Евросоюзом всерьез, заставляя страны принимать весьма непопулярные решения. Так, Польша внесла жесткие коррективы в правила мобилизации, расширяя сферу призыва на всех граждан, независимо от места жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые поправки к закону о национальной обороне четко устанавливают: если «грянет гром», то польская армия не забудет о своих соотечественниках за рубежом. Все без исключения от 18 до 60 лет, независимо от того, где они живут и платят налоги, подлежат призыву. Правда, не касается это тех, у кого проблемы со здоровьем, беременных, имеются дети и есть второе гражданство. Неявка на военную службу влечет за собой суровые последствия.

Уклонение будет караться штрафом, принудительным возвращением или даже тюремным заключением. До сих пор проживание за границей более двух лет освобождало от военной службы. По данным Центрального статистического управления, на конец 2023 года за рубежом находились более 1,5 миллиона поляков. Причем в случае войны каждый третий планирует покинуть страну. Хотя у Польши пока нет международных соглашений для преследования таких лиц за рубежом, проблемы обязательно возникнут при возвращении на родину.