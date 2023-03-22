«Брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай сразу, с нас начнут». Лукашенко о заявлении польского посла

Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок. После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь?

Тоже о шантаже со стороны далеких «партнеров», но уже другого характера, Александра Лукашенко, не скрывая озабоченности, спросил журналист российского телеканала «Звезда».

Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Скажите, пожалуйста…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу: а Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет. Адепты и главные надзиратели за распространением демократии в мире, уже не стесняясь и даже не особо маскируясь, высказывают свои планы относительно Беларуси и России. Кажется, уже перешли все дипломатические красные линии. И не только их.

Анастасия Саховская, корреспондент ВГТРК:

У них есть вообще тормоза, если так по-простому?