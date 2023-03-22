«Брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай сразу, с нас начнут». Лукашенко о заявлении польского посла
Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.
После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь?
Тоже о шантаже со стороны далеких «партнеров», но уже другого характера, Александра Лукашенко, не скрывая озабоченности, спросил журналист российского телеканала «Звезда».
Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Скажите, пожалуйста…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу: а Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет.
Адепты и главные надзиратели за распространением демократии в мире, уже не стесняясь и даже не особо маскируясь, высказывают свои планы относительно Беларуси и России. Кажется, уже перешли все дипломатические красные линии. И не только их.
Анастасия Саховская, корреспондент ВГТРК:
У них есть вообще тормоза, если так по-простому?
Александр Лукашенко:
Нет, тормозов нет. Кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла? Заявил о том, если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки! И вы не думайте, что это поляки, нет. Там сели американцы, там никакого суверенитета и независимости нет. Что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов, ничего нет. Поляки – не глупые люди. Но кто их слушает? И там такая тоталитарная страна, что дальше некуда. И вот он брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай сразу, с нас начнут. Что должны делать мы? Я еще раз говорю: первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, – как мы их должны поставить на место. Хотя я Владимиру Владимировичу давно говорил: запомни, Украина – это, знаете, если б ума было побольше, давно бы это все закончили. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают.
Вот там особенно Польша – гиена Европы. Эти литовцы. Они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему. Ну, вот объединили американцы их. Этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать. Ну, пусть попробуют. Но нам надо свое смотреть, белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, не дай бог, как в 1941-м не погибли, как тогда. Все умиротворяли фашистов. Умиротворили? Что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы. Это мерзкие люди. У них памяти нет. Вы видите, какие там политики? Ужасно. У некоторых военных руки чешутся, хотя военные, допустим, в Украине это вижу, это люди с головой. Но пока их никто не слушает. Думаю, услышат.
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