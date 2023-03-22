Детские сады, школы и новые станции метро. Что появится в Октябрьском районе?

Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций. Екатерина Забенько, СТВ:

Есть хорошая традиция в городе: к каждому празднику, особенно, если это касается каких-то знаменательных дат, открывать какой-то объект, делать своеобразный подарок минчанам. У вас был к дате детский садик. Расскажите, как и над чем вы работали этот год.

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района:

Октябрьскому району повезло в той части, что на сегодня он является одним из самых строящихся в столице. Конечно, появляются новые объекты. За предыдущий год всего мы ввели три детских дошкольных учреждения, ввели школу для нового микрорайона «Минск Мир», чтобы наши маленькие жители чувствовали себя комфортно. Также мы ввели 24 жилых дома в текущем году. Для нас это достаточно большая цифра – почти 500 тысяч квадратных метров жилья. Екатерина Забенько:

Где еще планируется строительство жилья и как дальше будет развиваться жилищное строительство? Геннадий Люботынский:

Крупнейшим инвестиционным проектом и в целом большим объектом для района и города является многофункциональный комплекс «Минск Мир». Более 100 жилых домов, порядка 7 тысяч жителей. Важным моментом остается социальная и транспортная инфраструктуры. Строительство в районе развивается комплексно, поэтому мы стараемся, чтобы социальные объекты (детские сады, школы, поликлиники) не отставали от строительства жилья, поспевали за ним.

Екатерина Забенько:

Вы как-то говорили о колоссальном числе планируемых к строительству детских садов и школ. Геннадий Люботынский:

Да, я уже сказал, что на данный момент три детских сада и одна школа введены в эксплуатацию, если говорить о «Минск Мире», всего же на территории многофункционального комплекса запланировано 13 детских дошкольных учреждений, 6 школ, 2 поликлиники, пожарное депо. Это на период до 2027 года. Но это не единственная территория, которая развивается в плане строительства в районе. Октябрьский район имеет определенную особенность, разрозненность некоторую – микрорайон Сокол, который на сегодня активно развивается в плане строительства.

Екатерина Забенько:

Журналисты любят говорить, что Сокол расправляет крылья. Геннадий Люботынский:

Да, это удачное выражение. На сегодня в Соколе активно ведется строительство как индивидуальной жилой застройки для многодетных семей, так и многоквартирных жилых домов. Всего их там будет построено 9. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию в Соколе детский сад и начать строительство школ. Конечно же, будут развиваться старые микрорайоны. Микрорайон Серова – там также запланирована реализация застройки на 60 тысяч квадратных метров жилья. Екатерина Забенько:

Важно, что жителям «Минск Мира» скоро будет доступно комфортное перемещение на метро. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сегодня строительство.

Геннадий Люботынский:

Сегодня в районе осуществляется строительство третьей линии Минского метрополитена. Сегодня в активной фазе строительства находится три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Я думаю, что пассажиры смогут проехаться по новой ветке в середине 2024 года. Екатерина Забенько:

Геннадий Иванович, есть чем гордиться в вашем районе. Это международные транспортные узлы, автомобильный и железнодорожный вокзалы, Национальный аэропорт Минск, единственный в городе горнолыжный комплекс. Как вы думаете, чего еще не хватает жителям вашего района?