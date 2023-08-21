Олег Волошин: более лояльный Западу человек, чем Зеленский, это только разве что госпожа Тихановская

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Олег России-то отступать некуда позади Москва. Но что мы можем сказать о западных кураторах режима Зеленского, потому как мы заметили и усталость, мы видим и коррупцию тотальную, с которой Украина борется на протяжении всей своей независимости, и неблагодарность Зеленского, которая возмущает многих союзников, в том числе Великобританию и Соединенные Штаты Америки. Как вы считаете, удержится ли в своем кресле Владимир Зеленский? И, возможно, выгодно Западу сегодня сменить его на более лояльного человека и тем самым завершить этот конфликт?

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Честно говоря, из набора персонажей постсоветского пространства более лояльный человек, чем Зеленский, это только разве что госпожа Тихановская, потому что она вообще всегда берет под козырек и там присаживается, когда ей ручку пожимают. Поэтому, наверное, ее бы с удовольствием поставили бы во главе Украины, потому что Зеленский хоть иногда качает права, возмущается, что-то там требует, сваливает ответственность за военные провалы на какие-то недостаточные поставки Запада, а Тихановская бы, наверное, в силу своей фамилии, тихонечко бы все глотала. Но если быть серьезным, то фигура украинского лидера не так значима. Я думаю, тут важно несколько акцентов ставить. Во-первых, Запад еще крайне силен. Я думаю, это все понимают, осознают, слава богу, это понимает и руководство России, руководство Республики Беларусь, что даже, дай бог, для меня как для гражданина Украины важно, чтобы это поскорее закончилось, конечно. Но, естественно, одновременно бы уже как для политика и думающего человека хотелось бы, чтобы закончилось устойчивым миром, а не просто каким-то вот хасавюртовским или каким-то еще там даже минским перемирием, которое будет нарушено. Но независимо от этого, холодная война продолжится. Санкции сохранятся. Давление на Россию, Беларусь, на те здоровые силы, которые в Украине выступают с антизападных позиций, они тоже сохранятся, поэтому никаких иллюзий здесь быть не может. И одними только военно-техническими методами это все не решается. Я, например, как человек не военный, скажу, что я, например, восхищен экономическим блоком и правительства Беларуси, и правительства России, которые сумели... На Западе точно были уверены. Кстати, по российской армии они думали, что российская армия выступит лучше, чем она выступила, а вот российская экономика выступила в итоге лучше, чем они ожидали. И это факт. Сегодня самое главное удивление из того, что я общаюсь с европейскими коллегами, это то, что ни российская, ни белорусская экономика в итоге не разрушились, несмотря на колоссальное санкционное давление.

Я, конечно, не военный эксперт, но тут можно было бы дискутировать, потому что вопросы к эффективности проведения спецоперации, конечно, у всех людей, которые за этим следят со стороны, есть. Ну, не об этом как бы, да, а вопрос главный для меня. Я думаю, тогда когда это все затевалось, расчет делался на минимизацию жертв за счет определенной серии определенных быстрых действий. Точно не на растягивание всего этого на полтора-два года. Я думаю, это никого не радовало бы и вряд ли бы это было предпринято. Но я хочу важный момент сказать по поводу перспектив украинской элиты. Конечно, Зеленского окружение и есть центр коррупции в сегодняшней Украине. Они были ими до начала спецоперации. Более того, они спровоцировали боевые действия, имея все шансы тогда, абсолютно все возможности не допустить. Это что требовалось? Начать выполнять эти пресловутые Минские соглашения, прекратить огонь в Донбассе, гарантировать очень поверхностную автономию ДНР-ЛНР, точно сохранив их в составе Украины, перестать давить те силы, которые выступают за нормальные отношения с Россией и гарантировать, что на территории Украины не будет военных баз.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Про коррупцию. Вот когда в открытом доступе есть состояние топовых фигур сегодня киевского режима, я не буду цифры называть. Я могу понять, что министр наворовал. У Арестовича сколько денег лежит. Сколько денег у человека на счету? Вот к чему приводит госпереворот. Народ в стране мучается, живет, а говорящая голова, которая каждый день какую-то чушь несет, миллионы долларов гребет. Миллионы долларов. Теперь про Европу. Усталость Европы. Я бы разделял Запад, не надо его в одну гребенку. Есть Старая Европа, которая действительно устала от войны, но ничего не может решить. Ни Макрон, ни Шольц, к сожалению, сегодня суверенитет своих стран не отстаивают.