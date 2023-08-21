«Ранние сорта яблок не подходят для длительного хранения». Как сохранить урожай на всю зиму?

Последние дни лета решили порадовать нас жаркой погодой. Август – это не время расслабляться. Школьники начинают подготовку к новому учебному году, в то время как опытные садоводы вовсю занимаются сборкой урожая и подготовкой сада к осени.

Дмитрий Парфенов, агроном:

Деревья белить нужно, но это как раз таки делается осенью, а не до осени. Побелку нужно нанести где-то в октябре-ноябре, чтобы она до марта следующего года продержалась на деревьях. А вот что нужно делать до осени, это просто ухаживать за садом. Обильно поливать, можно какие-то делать подкормки фосфорными удобрениями и защищать от вредителей и болезней. Аппетит у тли только просыпается. Засучите рукава и вперед за работу. В уходе нуждается не только смородина и малина, но и ранние сорта яблок, груш, алычи и других плодов. Не давайте дарам перезревать, снимайте их за 3 дня до созревания. Помните, что плодожорки – те еще любители падали, поэтому вовремя все очищайте. Правильное хранение фруктов – гарантия вкусных и спелых плодов зимой.

Самый главный момент при отборе яблок и подготовке их к зимованию – это проверить их на предмет наличия сколов, повреждений, вмятин, поскольку если этот момент пропустить и положить их к общей куче, то может произойти такой казусный момент – яблоки сгниют, будет одно разочарование. Как рассказывал мой дед, лучше укутаешь – лучше будет.

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Ранние сорта яблок не подходят для длительного хранения: у них слишком тонкая кожица. А вот поздние пролежат полгода. Храните фрукты в деревянных ящиках, картонных коробках и на стеллажах.

Дмитрий поделился хитростями, которые помогут сохранить лето круглый год. Дмитрий Парфенов:

Чтобы правильно хранить фрукты, они должны созреть, яблоко должно набрать определенный цвет, который соответствует сорту. Фрукты должны легко отсоединяться от дерева. Если мы говорим про поздние сорта, лучше их собирать аккуратно, падалица непригодна. Нам нужны хорошие температурные условия, например, температура от 0 до +4, подойдет обычный погреб. И повышенная влажность воздуха от 85 до 90 %. Яблоки при хранении выделяют газ этилен, они портятся, а если будет вентиляция, газ будет просто уходить. У каждого сорта есть свои нюансы, опытные эксперты советуют хранить груши немного иным способом.