Летом в Беларуси примут детей около 6 тысяч оздоровительных лагерей
Одна из самых востребованных мер поддержки семей – путевки в санатории и лагеря для детей. Беларусь готовится к масштабной летней оздоровительной кампании. В стране откроют около 6 тысяч лагерей: 1,5 тысячи смогут принимать детей в круглосуточном формате, в остальных ждут школьников днем. Мест хватит для всех юных отдыхающих, планируется, что их будет около 400 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что же касается стоимости, значительная ее часть компенсируется, родителям остается оплатить около 10 %. А для кого-то летний отдых и вовсе становится бесплатным. Чтобы отдых неизменно был по системе «все включено», в Брестской области масштабно реконструируют один из детских лагерей – обновляют корпуса, спортивные площадки и инфраструктуру для отдыха. Параллельно Республиканский центр патриотического воспитания молодежи готов принять ребят со всей страны.
Подробности – в репортаже наших коллег.
Лагерь, аналогов которому не найдется в мире. В исторически точном месте – на территории героической Брестской крепости – настоящие уроки прошлого для подрастающего поколения. Уроки о чести, мужестве, долге. Республиканский центр патриотического воспитания молодежи этим летом примет около 1 тысячи детей. В казематах оборудуют интерактивные образовательные площадки – с единственными в стране тренажерами дополненной реальности.
Ольга Бурак, и.о. директора Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи:
Мы сейчас находимся около имитационного комплекса «Парашютист», который будет использоваться в рамках учебных занятий. Также на территории центра будут установлены такие же имитационные комплексы, как «КАМАЗ» и БТР. Имитация прыжка с парашютом с разной высоты, с 1000 метров, с 2000 метров. Здесь создаются условия ветряных потоков, звуковые элементы работы лопастей вертолета. Ребенок полностью погружается в симулятор. В VR-очках он видит ту территорию, на которую он должен приземлиться.
Патриотический центр рассчитан на детей в возрасте от 13 до 15 лет. Территория свободная от гаджетов. В их распоряжении скалодром, веревочный городок, лазерный тир, тренажеры. Для каждого ребенка – форма и отличительный знак. Уникальный элемент – погружение в историю легендарной Цитадели. Сейчас специалисты приступили к 3-й очереди строительства центра. Из керамического кирпича и по старым чертежам возводят дополнительные спальные корпуса. Это позволит принять вдвое больше ребят. Уникальные смены с особым характером ждут тех, кто приедет в Брест.
Ольга Бурак:
Сейчас уже можно сказать, что смен у нас будет 5. Лагерь будет работать в течение всего лета. В общем, планируется, что вместимость центра в период с сентября по май будет около 400 человек. В летний период она будет кратно увеличена за счет того, что у нас на территории появится палаточный городок, который ориентировочно рассчитан на 200 человек.
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