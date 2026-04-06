Летом в Беларуси примут детей около 6 тысяч оздоровительных лагерей

Одна из самых востребованных мер поддержки семей – путевки в санатории и лагеря для детей. Беларусь готовится к масштабной летней оздоровительной кампании. В стране откроют около 6 тысяч лагерей: 1,5 тысячи смогут принимать детей в круглосуточном формате, в остальных ждут школьников днем. Мест хватит для всех юных отдыхающих, планируется, что их будет около 400 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что же касается стоимости, значительная ее часть компенсируется, родителям остается оплатить около 10 %. А для кого-то летний отдых и вовсе становится бесплатным. Чтобы отдых неизменно был по системе «все включено», в Брестской области масштабно реконструируют один из детских лагерей – обновляют корпуса, спортивные площадки и инфраструктуру для отдыха. Параллельно Республиканский центр патриотического воспитания молодежи готов принять ребят со всей страны. Подробности – в репортаже наших коллег.

Лагерь, аналогов которому не найдется в мире. В исторически точном месте – на территории героической Брестской крепости – настоящие уроки прошлого для подрастающего поколения. Уроки о чести, мужестве, долге. Республиканский центр патриотического воспитания молодежи этим летом примет около 1 тысячи детей. В казематах оборудуют интерактивные образовательные площадки – с единственными в стране тренажерами дополненной реальности.

Ольга Бурак, и.о. директора Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи:

Мы сейчас находимся около имитационного комплекса «Парашютист», который будет использоваться в рамках учебных занятий. Также на территории центра будут установлены такие же имитационные комплексы, как «КАМАЗ» и БТР. Имитация прыжка с парашютом с разной высоты, с 1000 метров, с 2000 метров. Здесь создаются условия ветряных потоков, звуковые элементы работы лопастей вертолета. Ребенок полностью погружается в симулятор. В VR-очках он видит ту территорию, на которую он должен приземлиться.