Олег Волошин: любой исход СВО никого не обрадует, потому что мы каждый день все вместе проигрываем

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Олег, и вот действительно рано или поздно СВО завершится. С каким результатом для России, с каким для Украины пока сложно представить. Александр Григорьевич на карте показал, какой может быть Украина, ее остаток. И вот что удивляет, эта циничность украинских политиков, находящихся сейчас там, в Украине, они убеждены, что рано или поздно России все равно придется с ними о чем-то договариваться. Вот как вы думаете, правы ли они в своих убеждениях?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я советовал побольше слушать Александра Григорьевича, Президента нашего. Ведь в основном то, что сейчас происходит, он все предсказал. Он совсем недавно говорил, вот посмотрите, мы видим, что контрнаступление в ВСУ захлебнулось. А еще я хочу напомнить слова Президента, когда он говорил об итоге контрнаступления. Но его слушать надо дальше, что он сказал. Как вы будете останавливать Россию потом? Как? Как Запад потом собирается останавливать Россию? Россию в военном плане никто не победит и Беларусь никогда в жизни. Поэтому они всегда будут делать ставку на то, чтобы взорвать нас изнутри. Они не верят сами в какой-то военный путь. Поэтому ставка будет в 2024-2025 год, взорвать выборы, опять создать какую-то пятую колонну, как-то все разрушить. А постсоветские страны и украинцы должны наконец понять одну простую вещь. Что никто никогда о них на Западе не переживал. И кто заинтересован, чтобы Украина была сильной, независимой, мощной – это Беларусь и Россия. Это наш сосед. Я хочу, чтобы там не было войны. Потому что у меня там бабушка в Одессе родилась, и я туда ездил. Я знаю, что это наши соседи, я мечтаю, чтобы там было хорошо. И Россия хочет того же. И об этом и Президент говорил все время. Мы хотим. И мир на Украине будет тогда, когда украинцы сами это решат. Вместе с нами. Мы можем договориться обо всем без посредников, без этих американцев. Гнать их надо к чертовой матери с Европы. Когда их выгонят из Европы, Европа будет процветать. Надежда Сасс:

Олег, а дадут ли украинцам самостоятельно решать? Как вы считаете, возможны ли определенные революционные настроения в обществе? Потому как недовольство происходящим возрастает с каждым днем.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Ну, это же и важно, чтобы у людей случилось какое-то прозрение, чтобы действительно не была такая ситуация, как сейчас, когда и усилий, честно говоря, западным кураторам прилагать не нужно, опять же, когда людям проще верить в штампы пропаганды и подхватывать их и так далее. И когда мы только по массовому бегству от мобилизации видим, что в реальности украинское общество воевать уже не хочет. Но на словах сколько проклятий до сих пор там в адрес меня, таких как я. Хотя что самое обидное, что любой исход СВО в любом случае никого не обрадует, потому что мы каждый день все вместе проигрываем. Мы сами с собой воюем. Кстати, полякам стоит 300 раз подумать. Если они всунутся, то с ними воевать будут совсем иначе. Потому что к ним таких сантиментов точно нет, как есть у русских, белорусов, украинцев друг другу, что бы там ни говорили. И самое хуже, что когда мы об этом предупреждали, и мы были главной проблемой, кстати вместе, между прочим, с белорусским Президентом Лукашенко, который всегда выступал за то, чтобы Россия шла на компромиссы.