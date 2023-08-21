Всё оборудование оставят для будущих стартов. В Мингорисполкоме подвели итоги II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Спортивный инвентарь, который приобретали для II Игр стран СНГ, оставят на столичных спортобъектах для будущих стартов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оборудование пригодится при проведении городских, республиканских и международных соревнований.

Всего в столице было задействовано 10 площадок. Иностранные спортсмены, тренеры, и многочисленные болельщики высоко оценили организацию Игр. За время проведения мультиспортивного форума зафиксировали всего 12 внештатных ситуаций. Все были оперативно устранены.

На каждой локации дежурили бригады скорой медпомощи. К врачам обратилось 30 человек, из них шестеро – это болельщики.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

То количество медалей, которые завоевали наши национальные команды. Здесь я уже, наверное, не хочу выделять минских спортсменов, потому спортсмены нашей страны работали на результат нашей большой сборной, которая принимала участие в соревновательной деятельности. Конечно, здесь были и представители Минска в баскетболе, гандболе, стрельбе пулевой, легкой атлетике.