10 новых сортов за 5 лет – как и где появляется «золотой фонд» белорусской картошки?

Миллион тонн картофеля – такую планку в этом году ставят перед собой белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра серьезная: на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом сезоне. Но богатый урожай начинается не в поле. Почти половина успеха зависит от качества семенного материала. Именно поэтому над надежными отечественными сортами картофеля работают наши ученые. За последние пять лет – плюс 10 новых. Селекция «своего» продукта занимает больше 70 % посевных площадей.

Не традиционный сентябрь, а июль совсем скоро станет для белорусов месяцем массовой уборки картофеля. Причем активно капать «второй хлеб» уже в середине лета смогут и жители северного региона. Все благодаря ученым-селекционерам. Практически ежегодно они разрабатывают новые перспективные сорта картофеля. И акцент делают именно на культурах раннего созревания.

Один из таких – бело-желтый «Умка». В 2025-м его включили в государственный реестр. А в следующем году клубни уже поступят на реализацию. Специалисты Витебского зонального института сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси уверены, что белорусы распробуют новинку. Ученые наблюдают за культурой начиная с этапа ростка.

Светлана Тихоненко, заведующая отделом картофелеводства Витебского зонального института сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси:

Это сорт ранней группы спелости. С хорошими столовыми качествами. Он очень хорошо проявил себя. В основном продовольственная фракция. Мы думаем, он будет пользоваться спросом у населения. Урожайность – 65 ц/га.

Но чтобы новые сорта картофеля появились на грядках белорусов, мало только работы научных центров. Процесс клонирования запускают опытные станции, они, по сути, «завод» по массовому производству. Одна из таких станций работает в агрогородке Дашковка. Еще в январе здесь закупили 260 пробирок 9 сортов картофеля. Три из них – новинки.