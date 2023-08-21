Франц Клинцевич: США к 2014 году должны были превратить Крым в самую крупную военную базу

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:
Хочу вас вернуть к 2014 году. Ведь все было продумано. Чтобы вы понимали, начиная с 2012 года и заканчивая 2014-м, Соединенные Штаты Америки и НАТО, ну, НАТО, мы номинально говорим НАТО, это вассалы американцев, уже к 2014 году должны были превратить Крым в самую крупную военную базу Соединенных Штатов, прикрываясь натовским зонтиком, где уже были заключены договора по строительству школ, полигон, детских садов. Притом работали там не украинские специалисты, а привезенные американские специалисты. Восстанавливались аэродромы, восстанавливались старые советские катакомбы, связанные с сохранением в безопасности современных военно-морских судов, прежде всего подводного атомного флота.
Там шла колоссальная работа. И все это было на фоне красных линий, о которых мы говорили. Наличие такой базы в Крыму у американцев – это контроль над всей Европой, над всей Россией и практически полная деградация наших дальнейших будущих перспектив РФ как государства. И даже в этих условиях Россия говорила, но ничего не предпринимала. И благодаря русским людям, живущим в Крыму, которых Россия поддержала, была установлена справедливость. Я просто был свидетелем и участником этих событий, могу полностью сказать об этих всех вещах.
Но я хотел бы вернуть нас к тому моменту, когда вы сказали, что Запад начал делить. Он понимает, что сегодня выиграть в этих условиях нельзя, а сохранить какой-то оплот и сделать что-то он должен. Он понимает, что должна остаться площадка, с которой будут стартовать современные боеприпасы. И в этих условиях, когда идет специальная военная операция, а объявленная России НАТО прокси-война, мы под критику своих же оппонентов, наших патриотов, многих экспертов говорим: мы проводим специальную военную операцию, мы не рушим Украину. И порой нелогично поступая, мы ждем, когда Запад откроется. Мы пока что не применяли современное оружие. Я мог бы здесь сутками рассказывать сравнительный анализ того, что имеем мы, что имеют они. Мы сегодня имеем преимущество во всем. В подготовке, в тактике, в военно-техническом оснащении. Но мы понимаем, что силы сегодня неравны. И наше преимущество – наше качество и умение.
Франц Клинцевич:
В этих условиях коллективный Запад что создал? Вот смотрите. Александр Григорьевич не раз об этом говорил и российский президент говорил. Польша. Под видом якобы мифической опасности Дуда говорит: мы делаем лучшую в мире армию. Он даже не постеснялся на второе место поставить, как он считает, американские вооруженные силы. И они сформируют на границе 300 тысяч. При этом, что касается Прибалтики, с возможностями восстановленной военной инфраструктуры в Прибалтийских республиках Советского Союза они в состоянии за трое суток нарастить группировку в 200 тысяч. При этом 101-я воздушно-десантная дивизия США с 400 вертолетами находится на границе с Украиной, там 6 км на территории Румынии, готовая в любой момент, так сказать, ввязаться в эти вещи.
Мы понимаем, что сегодня, анонсируя концепцию молниеносного глобального удара, когда они планируют 5 тысяч высокоточных боеприпасов в обычном снаряжении, наносится удар в течение часа по российским критическим объектам, военным, важным коммуникациям и так далее, которые сводят на нет и наш ядерный потенциал, и наши военно-технические возможности. Это серьезная опасность. И в этих условиях, при таком количестве средств поражения, ни одной страны система ПВО не в состоянии справиться. Это большая проблема. Но мы понимаем, когда это будет, при каких условиях. И последний саммит по безопасности, выступление и президента Российской Федерации, и министра обороны. И министра обороны Китая было четко сказано: господа, не шутите. Время для шуток уже закончилось. У нас есть чем ответить.
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