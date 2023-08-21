Франц Клинцевич: США к 2014 году должны были превратить Крым в самую крупную военную базу

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:

Хочу вас вернуть к 2014 году. Ведь все было продумано. Чтобы вы понимали, начиная с 2012 года и заканчивая 2014-м, Соединенные Штаты Америки и НАТО, ну, НАТО, мы номинально говорим НАТО, это вассалы американцев, уже к 2014 году должны были превратить Крым в самую крупную военную базу Соединенных Штатов, прикрываясь натовским зонтиком, где уже были заключены договора по строительству школ, полигон, детских садов. Притом работали там не украинские специалисты, а привезенные американские специалисты. Восстанавливались аэродромы, восстанавливались старые советские катакомбы, связанные с сохранением в безопасности современных военно-морских судов, прежде всего подводного атомного флота.

Там шла колоссальная работа. И все это было на фоне красных линий, о которых мы говорили. Наличие такой базы в Крыму у американцев – это контроль над всей Европой, над всей Россией и практически полная деградация наших дальнейших будущих перспектив РФ как государства. И даже в этих условиях Россия говорила, но ничего не предпринимала. И благодаря русским людям, живущим в Крыму, которых Россия поддержала, была установлена справедливость. Я просто был свидетелем и участником этих событий, могу полностью сказать об этих всех вещах.

Но я хотел бы вернуть нас к тому моменту, когда вы сказали, что Запад начал делить. Он понимает, что сегодня выиграть в этих условиях нельзя, а сохранить какой-то оплот и сделать что-то он должен. Он понимает, что должна остаться площадка, с которой будут стартовать современные боеприпасы. И в этих условиях, когда идет специальная военная операция, а объявленная России НАТО прокси-война, мы под критику своих же оппонентов, наших патриотов, многих экспертов говорим: мы проводим специальную военную операцию, мы не рушим Украину. И порой нелогично поступая, мы ждем, когда Запад откроется. Мы пока что не применяли современное оружие. Я мог бы здесь сутками рассказывать сравнительный анализ того, что имеем мы, что имеют они. Мы сегодня имеем преимущество во всем. В подготовке, в тактике, в военно-техническом оснащении. Но мы понимаем, что силы сегодня неравны. И наше преимущество – наше качество и умение.