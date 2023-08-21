Как подготовить ребёнка к школе? Психолог рассказала, что не нужно говорить детям

Смена сезона не за горами, а вместе с ней с первыми дождями и падающими желтыми листьями в школу отправятся самые юные ребята, которым все предстоит пройти впервые. Им кажется, что это просто какое-то интересное приключение. Но спустя буквально один второй день за партой детские грезы вынуждены смениться на взрослые, осознанные будни. Как избежать разочарования и подготовить ребенка к новому этапу в его жизни морально? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь со Светланой Гембицкой, детским психологом. Как ребенка подготовить психологически к первому классу? Александр Меженный, ведущий:

Мы готовимся к ходу психолога, и у нас нет привычной формы восприятия этого института как такового. Мне кажется, что еще большое количество людей не доверяют психологам. Тем не менее по-тихонечку психолог все-таки входит в нашу жизнь. И вот есть такая распространенная шутка, которую часто можно услышать, если у вас нет времени на психолога, не беда, к нему замечательно сходят ваши дети. Вот чтобы наши дети к психологам обращались реже, мы сейчас хотели бы поговорить. У меня самый главный ключевой вопрос. Кого в данном формате нужно лечить? Детей подготавливать к этому процессу или все-таки родителей? Потому что родители сами, мне кажется, сейчас больше переживают за детей. Где тут корень проблемы?

Светлана Гембицкая, детский психолог:

Чаще всего работа, конечно, с родителями идет. Работа с ребенком через родителя – это самый эффективный вариант. Бывает так, что надо работать с ребенком. Но все равно какую-то информацию, задания получают родители, потому что они находятся с ребенком все время дома. Александр Меженный:

То есть по факту эти проблемы, с которыми сталкиваются ребенок потом в школе, это в той или иной степени проекция тех страхов, которые витают дома, когда родители отправляют ребенка, переговариваясь: ой, как он там пойдет, а он же от меня не отходил, а тут сейчас он должен. То есть это дети все впитывают. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Или еще что ты должен. Ты должен соответствовать чему-то, потому что они уже готовят, хотят, чтобы их ребенок был самым. Светлана Гембицкая:

Бывает такое. Если мы говорим уже про детей постарше, про старших школьников, там, конечно, накладывает свой отпечаток и учитель, и общество, и одноклассники, и очень-очень сильно влияет социум. Но если мы говорим про первоклашку, то там, конечно, закладываем многое мы как родители, те фразы, которые мы говорим до школы, ты должен хорошо учиться теперь. Или ты теперь уже взрослый, все игрушки в сторону, ты теперь школьник, только теперь учиться, играть нельзя. И у ребенка диссонанс, ему хочется играть, он еще может и должен играть, в первом классе, как правило, детки шести и семи лет с куколками, с машинками, все это должно продолжаться, просто учебный процесс идет рядом. И потом уже только переходит на главный план. Какими фразами можно ребенка мотивировать к обучению? Екатерина Яцкевич:

Какими фразами можно ребенка мотивировать? Как правильно ему преподнести этот первый класс? Как эти ожидания нивелировать?

Светлана Гембицкая:

С самого начала очень важно говорить достаточно реалистично и нейтрально. Может быть, с легким налетом оптимизма, потому что если мы очень активно расписываем, какая школа прекрасная, как там все замечательно, волшебно, розовые единороги, а потом ребенок сталкивается с реальностью, будем честны, школы – это не всегда про розовые единороги. Там бывает скучно, там бывает сложно, тут приходит разочарование: это не то, о чем мы договаривались. Бывает, что родители переживают, потому что сами в школе, может быть, столкнулись с буллингом, может быть, плохо учились и есть какая-то история с не любимым учителем. И они переживают, как ты пойдешь. И ребенок уже идет в школу с настроем, что там страшно, что там плохо. Даже если мы это словами не проговариваем, все равно вот эта тревожность родителя передается. И ребенок идет уже изначально с боязнью, отторжением, нехотя. И это в чаще всего те детки, которые уже с 1, 2, 3 сентября начинают плакать, рыдать и не хотеть идти. И бывают дети, которые еще до школы говорят, я не хочу в школу. И это как раз история про посыл, который дают родители. Александр Меженный:

Хорошо, правильно настроили, отправили в школу. Как встречать? Вот пришел после первого дня. Какие слова должен найти родитель? Светлана Гембицкая:

Поздравить можно, можно целый праздник устроить. Ведь на самом деле это переход в новую реальность, это новый жизненный этап. Как мы устраиваемся на новую работу, первый день можно отпраздновать. Необязательно шикарно, поесть тортик, выпить чай, поздравить ребенка, расспросить его. Но не навешивать какие-то свои проекции, а просто послушать ребенка, дать ему выговориться. Потому что ребенок 1 сентября получает море эмоций, эти эмоции ему надо куда-то деть. Самое лучшее, что может сделать родитель, это выслушать ребенка. Как выстраивать с ребенком доверительные отношения? Екатерина Яцкевич:

Мы ведь все разные, дети разные. Бывают интроверты, бывают экстраверты. Вы правильно говорите, что ребенок по-разному адаптируется к школе, но как ему помочь даже в будни? Мы сказали про 1 сентября. Понятно, это праздник, я думаю, что 1 сентября у всех у них оставит положительный след. А вот дальше, когда он приносит плохую отметку? Как здесь правильно понять ребенка, чтобы он не закрылся, чтобы он рассказывал все, чтобы не столкнуться потом с последствиями?