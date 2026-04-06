Большая туристическая неделя пройдет в Минске до 11 апреля – вот что ждет гостей столицы

Чемоданное настроение! Именно такой тон задает Большая туристическая неделя, которая стартует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 11 апреля на разных площадках столицы она объединит целый ряд важных событий в индустрии гостеприимства. Белорусско-российский туристический конгресс, форум Travel Hub «Содружество», выставка ярмарка «Отдых 2026» – вот лишь самые масштабные из них. Для бизнеса – отличная возможность наладить деловые контакты, а для путешественников – проложить маршрут перед летним сезоном.

Что же сегодня в тренде? Нарисуем собирательный образ белоруса-путешественника? По итогам 2025 года, услугами белорусских туристических организаций и экскурсионных бюро воспользовались 3,5 миллиона человек. Внутренний туризм в прошлом году продолжил уверенный рост. В путешествия по стране отправились более 2 миллионов белорусов. При этом подавляющее большинство выбирали однодневные экскурсии, что подтверждает высокий интерес к культурно-познавательному отдыху рядом с домом. На дальней дуге минувший год и начало 2026-го точно можно назвать историческим. Именно в этот период Национальная авиакомпания, в парке которой появились широкофюзеляжные самолеты, открыла для белорусов Шри-Ланку, Таиланд и Вьетнам. На очереди беспересадочный перелет из Минска на Мальдивы.

Что же до туристической привлекательности нашей страны (как для гостей из-за рубежа, так и для белорусов), сегодня это стратегическое направление и один из трендов, закрепленных в программе соцэкономразвития, принятой на Всебелорусском народном собрании. Туризм должен стать прибыльной отраслью национальной экономики, а его доля в ВВП должна существенно возрасти как минимум в два раза. В каких же направлениях будем раскрывать потенциал? Кроме всегда популярной классики, конечно, туризм гастрономический. И здесь Беларусь в мировом тренде, ведь в списке обязательных опций для гостей нашей страны не только попробовать драники, но и обязательно увезти домой нашы прысмакi.