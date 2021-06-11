«Согласен с твоей новой страницей в жизни». Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой об отставке

В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами Президента. Виктор Шейман изучал ситуацию в Оршанском районе и работу местных предприятий. Президент поинтересовался нынешней обстановкой в регионе, который несколько лет назад стал пилотным проектом местного развития. Глава государства коснулся деятельности Оршанской фабрики художественных изделий. Там предлагается организовать еще одно производство – пошив обуви. Первостепенным Президент считает сохранить специализацию фабрики, а уже после думать о дополнительных производствах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку и так далее, я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, начиная с молодости. Афганистан, лейтенантом отвоевал свое, вырос до генерала. Самая высокая должность твоя у нас в Беларуси. Наверное, у нас больше генерал-полковников и нет? Один, последний из Могикан.

Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов, да и мама уже не молода. Знаю твою ситуацию, поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал. Со временем, этим летом, я предложу тебе несколько вариантов работы, но пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те «хвосты» в Африке, пока ты не передал правительству и так далее. Потому что у меня была практика: там, где требовали надежных, как они говорили, близких людей, мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Он больше занимался ближневосточным регионом, а ты открывал окно в Африку.

Прошу это пока оставить за собой и еще раз говорю далеко не уходить. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Не хотелось бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но тем не менее ситуация непростая. Поэтому я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться, для того чтобы я еще раз поблагодарил тебя. Может быть, у матери, как я когда-то говорил, твоей мамы. Поедем к ней, съездим в гости и там поговорим о будущем.

Виктор Шейман покинет должность управляющего делами Президента после подписания главой государства соответствующего Указа.