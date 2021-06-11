Поддержка стартапов и льготы для крупных проектов. Александр Лукашенко подписал указ о развитии «Великого камня»

Новости Беларуси. Китайско-белорусский индустриальный парк становится еще более привлекательным для бизнеса. 11 июня Александр Лукашенко подписал указ, который призван улучшить инвестиционный климат в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Парка наделяется большей самостоятельностью в части осуществления различных процедур. Документ предполагает поддержку стартапов и создание льготных условий для крупных проектов с инвестициями не менее 50 миллионов долларов.

В «Великом камне» зарегистрированы 69 резидентов из 13 стран. В планах на ближайшие пять лет увеличить число компаний более чем в два раза – и выйти на инвестиционные вложения на уровне почти миллиарда долларов.