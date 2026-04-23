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«Шахтер» обыграл «Столицу» в первом матче финальной серии мужского ЧБ по волейболу

23 апреля 2026 17:31
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Сегодня, 23 апреля, в Минске в первом матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу встречались «Столица» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости выглядели более предпочтительно. Первую и вторую партии «Шахтер» выиграл с идентичным счетом – 25:22. В третьем сете команда Виктора Бекши также была сильнее – 25:18. «Горняки» победили в матче (3:0) и повели в серии – 1:0. Два последующих поединка пройдут в Солигорске.

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд. При необходимости дополнительные игры также состоятся 13 и 16 мая.

# Волейбол

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