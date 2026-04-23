Делегация ПАРЛАТИНО встретилась с председателем Совета Республики

Наша страна готова отстаивать принципы международного права совместно с парламентом стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На встрече с его представителями в Минске обсуждались конкретные пункты дальнейшего взаимодействия для расширения сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подходы Беларуси и парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна к миролюбивому устройству многополярного мира абсолютно идентичны. Это отметила Наталья Кочанова на встрече с делегацией ПАРЛАТИНО. Сегодня в Национальном собрании действуют пять групп дружбы, которые взаимодействуют с различными государствами Латинской Америки.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы с удовлетворением отмечаем, что за прошлый год товарооборот между странами Латинской Америки и Беларусью вырос на 28 %. Это хороший результат. Но мы должны и в дальнейшем работать, чтобы экономическое сотрудничество между нашими странами укреплялось.

Мы готовы показать наши современные технологии, наши производства, предприятия, научные разработки. И, конечно, с огромной радостью будем признательны, если и наши партнеры в странах Латинской Америки будут сотрудничать ровно так же.

Председатель Совета Республики также подчеркнула, что белорусские парламентарии готовы сделать все для того, чтобы сотрудничество между Беларусью и странами ПАРЛАТИНО было взаимовыгодным, а взаимодействие в различных сферах – еще более эффективным.