В Центральном ботаническом саду начался сезон цветения магнолии

В Центральном ботаническом саду наступил один из самых живописных периодов весны. Здесь начали массово распускаться магнолии, радуя посетителей нежно-розовыми и белыми бутонами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Растения совсем не боятся капризов нашей погоды, а их коллекция постоянно растет – сегодня это уже более 30 уникальных видов и сортов. Первые бутоны уже раскрылись, а благодаря тому, что ранние сорта будут сменяться поздними, эта цветочная атмосфера продлится до начала лета.

Анна Малевич, научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас все магнолии у нас успешно перезимовали, все успешно выдерживают и возвратные заморозки. Есть, конечно, у нас тут буквально два растения, которые могут капризничать, но в целом магнолии у нас в Беларуси адаптированы очень хорошо. Ежегодно, следует отметить, это не только про ботанический сад, но и в целом выводятся селекционерами новые сорта, которые устойчивы и к заморозкам, и к каким-то неблагоприятным условиям.

Пока магнолии только набирают силу, в Центральном ботаническом саду начинает распускаться сакура. Отыскать ее можно у дубовой аллеи. Всего в коллекции сада пять таких деревьев. Сезон их цветения непродолжительный. Поэтому торопитесь увидеть – этот момент мимолетен.