Прямой эфир

На ЧЕ по тяжелой атлетике белорус Петр Асаёнок занял шестое место

23 апреля 2026 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми 23 апреля выступал белорус Павел Асаенок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш атлет в категории до 88 килограммов в рывке поднял 160 килограммов – это седьмой результат. В толчке Павел занял пятое место. Ему покорилась штанга весом 193 килограмма. В последней попытке в этом упражнении белорус заявил 202 кг. Успешный подход принес бы нашему тяжелоатлету бронзу, но попытка оказалась неудачной. Итоговая сумма Петра Асаенка – 356 килограммов. И это итоговая шестая позиция. Чемпионом Европы стал Марин Робу из Молдовы.

# Тяжелая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
СКА и «Мешков Брест» победили на старте 1/2 финала чемпионата Беларуси по гандболу
22 апреля 2026 20:15

СКА и «Мешков Брест» победили на старте 1/2 финала чемпионата Беларуси по гандболу

Гродненская «Олимпия» одолела «МИНСК» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси
22 апреля 2026 20:09

Гродненская «Олимпия» одолела «МИНСК» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси

Илья Протас помог «Херши» обыграть «Бриджпорт» в первом матче плей-офф Кубка Колдера
22 апреля 2026 19:34

Илья Протас помог «Херши» обыграть «Бриджпорт» в первом матче плей-офф Кубка Колдера