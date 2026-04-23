На ЧЕ по тяжелой атлетике белорус Петр Асаёнок занял шестое место

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми 23 апреля выступал белорус Павел Асаенок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш атлет в категории до 88 килограммов в рывке поднял 160 килограммов – это седьмой результат. В толчке Павел занял пятое место. Ему покорилась штанга весом 193 килограмма. В последней попытке в этом упражнении белорус заявил 202 кг. Успешный подход принес бы нашему тяжелоатлету бронзу, но попытка оказалась неудачной. Итоговая сумма Петра Асаенка – 356 килограммов. И это итоговая шестая позиция. Чемпионом Европы стал Марин Робу из Молдовы.