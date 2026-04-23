Ленинский район Минска отметил 75-летний юбилей

Все они вносят значительный вклад в развитие столицы. Благодаря промышленному потенциалу и развитой социальной сфере за 75 лет район стал важнейшим опорным центром Минска. Здесь производится около четверти всей промышленной продукции столицы. На территории района расположен ряд ключевых предприятий, представляющих легкую, пищевую и машиностроительную отрасли, продукция которых экспортируется в Россию, Казахстан, КНР и Узбекистан.

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района: Накануне 75-летия были открыты два крупных учреждения в нашем районе. Это многофункциональный центр на Маяковского, 31, стоматологическая поликлиника 10-я переехала в красивое здание, и у нас появился центр пластической хирургии. Также у нас открылась 18-я детская поликлиника, которая обслуживает пациентов Лошицы.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

В первую очередь это праздник тех, кто здесь живет и работает. И я скажу, нам есть чем гордиться. У нас есть все то, что требуется для жизни. Ну и, как говорят, надо еще учить молодежь. Почему? Потому что молодежь пишет сегодня нашу историю будущего, а они должны быть лучше нас.

Район активно развивается. Пример тому – успешная реализация проекта возрождения территории по Партизанскому проспекту. Здесь сегодня располагается Минский городской технопарк. Его резиденты выпускают высокотехнологичную продукцию, которая востребована практически во всех ключевых отраслях экономики.