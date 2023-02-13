Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?

Беспрецедентное давление коллективного Запада не поставило точку в международном сотрудничестве. 13 февраля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто приехал на переговоры в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипотношениям официального Минска и Будапешта уже более трех десятков лет. И мировая турбулентность не прервала диалог между нашими странами, а, напротив, стала толчком для укрепления связей. Сегодня стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества. Говорили о том, как способствовать диалогу на парламентском уровне, активизировать контакты. Уделили внимание и укреплению экономического взаимодействия, международной, региональной ситуации. Не обошли стороной спецоперацию в Украине. Стороны едины во мнении и выступают за мирное урегулирование конфликта.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Международная либеральная пресса, западные политики, мои партнеры – все скажут, как плохо, что я приехал к вам и вел переговоры с моим коллегой из Беларуси. Но я на это хочу сказать одно. Точка зрения Венгрии однозначна: коммуникационные каналы должны быть открыты. Если мы закроем каналы общения, мы откажемся от надежды на мир. А мы не то что не хотим отказываться от надежды на мир, мы хотим мира.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Неординарность этого визита обусловлена, очевидно, тем уровнем отношений, которые сложились сегодня между Беларусью и Европейским союзом. В этих условиях вести диалог крайне тяжело. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем различные контакты с целым рядом европейских партнеров, с кем-то непублично по их просьбе, с кем-то вполне открыто, как в данном случае, с кем-то этот диалог носит более критический характер, с кем-то удается вполне успешно решать те или иные вопросы двусторонней повестки дня.