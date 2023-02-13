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Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?

13 февраля 2023 18:28
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Беспрецедентное давление коллективного Запада не поставило точку в международном сотрудничестве. 13 февраля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто приехал на переговоры в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?-1

Дипотношениям официального Минска и Будапешта уже более трех десятков лет. И мировая турбулентность не прервала диалог между нашими странами, а, напротив, стала толчком для укрепления связей. Сегодня стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества. Говорили о том, как способствовать диалогу на парламентском уровне, активизировать контакты. Уделили внимание и укреплению экономического взаимодействия, международной, региональной ситуации. Не обошли стороной спецоперацию в Украине. Стороны едины во мнении и выступают за мирное урегулирование конфликта.

Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?-4

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Международная либеральная пресса, западные политики, мои партнеры все скажут, как плохо, что я приехал к вам и вел переговоры с моим коллегой из Беларуси. Но я на это хочу сказать одно. Точка зрения Венгрии однозначна: коммуникационные каналы должны быть открыты. Если мы закроем каналы общения, мы откажемся от надежды на мир. А мы не то что не хотим отказываться от надежды на мир, мы хотим мира.

Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?-7

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Неординарность этого визита обусловлена, очевидно, тем уровнем отношений, которые сложились сегодня между Беларусью и Европейским союзом. В этих условиях вести диалог крайне тяжело. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем различные контакты с целым рядом европейских партнеров, с кем-то непублично по их просьбе, с кем-то вполне открыто, как в данном случае, с кем-то этот диалог носит более критический характер, с кем-то удается вполне успешно решать те или иные вопросы двусторонней повестки дня.

Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?-10

По итогам встречи подписана программа совместных действий внешнеполитических ведомств на 2023 год. Стороны договорились поддерживать межмидовский диалог, стимулировать экономическое сотрудничество, расширить практику образовательных и культурных обменов.

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# Беларусь-Венгрия # общество # Сергей Алейник # Петер Сийярто # Фотофакт

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