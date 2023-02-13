Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Что он обсудил с Сергеем Алейником?
Беспрецедентное давление коллективного Запада не поставило точку в международном сотрудничестве. 13 февраля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто приехал на переговоры в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипотношениям официального Минска и Будапешта уже более трех десятков лет. И мировая турбулентность не прервала диалог между нашими странами, а, напротив, стала толчком для укрепления связей. Сегодня стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества. Говорили о том, как способствовать диалогу на парламентском уровне, активизировать контакты. Уделили внимание и укреплению экономического взаимодействия, международной, региональной ситуации. Не обошли стороной спецоперацию в Украине. Стороны едины во мнении и выступают за мирное урегулирование конфликта.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Международная либеральная пресса, западные политики, мои партнеры – все скажут, как плохо, что я приехал к вам и вел переговоры с моим коллегой из Беларуси. Но я на это хочу сказать одно. Точка зрения Венгрии однозначна: коммуникационные каналы должны быть открыты. Если мы закроем каналы общения, мы откажемся от надежды на мир. А мы не то что не хотим отказываться от надежды на мир, мы хотим мира.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Неординарность этого визита обусловлена, очевидно, тем уровнем отношений, которые сложились сегодня между Беларусью и Европейским союзом. В этих условиях вести диалог крайне тяжело. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем различные контакты с целым рядом европейских партнеров, с кем-то непублично по их просьбе, с кем-то вполне открыто, как в данном случае, с кем-то этот диалог носит более критический характер, с кем-то удается вполне успешно решать те или иные вопросы двусторонней повестки дня.
По итогам встречи подписана программа совместных действий внешнеполитических ведомств на 2023 год. Стороны договорились поддерживать межмидовский диалог, стимулировать экономическое сотрудничество, расширить практику образовательных и культурных обменов.
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