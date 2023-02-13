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Прошли первые собрания по созданию партии «Белая Русь». Чем она отличается от общественного объединения?

13 февраля 2023 18:30
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Новости Беларуси. От самого массового общественного объединения к партии. В стране прошли первые учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С делегатами уже определились сразу несколько регионов Витебской области.

Прошли первые собрания по созданию партии «Белая Русь». Чем она отличается от общественного объединения?-1

Так, Витебский район представят пять человек. Это представители учреждений образования и местного депутатского корпуса. Каждый из делегатов – профессионал своего дела с внушительным опытом общественной работы. Теперь им предстоит заняться политическим строительством. Как было отмечено во время собрания, общество созрело для такого шага. Ведь партия сможет не только стать на защиту государства и национальных интересов, но и решать острые проблемы, в том числе по консолидации общества.

Прошли первые собрания по созданию партии «Белая Русь». Чем она отличается от общественного объединения?-4

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Да, мы сегодня говорим, что костяком партии станет несомненно «Белая Русь», которая за эти годы стала мощной организацией общественного толка, но сегодня, наверное, пора объединить и другие силы, чтобы поддержать курс нашей страны.

Прошли первые собрания по созданию партии «Белая Русь». Чем она отличается от общественного объединения?-7

Олег Романов, председатель Республиканской общественной организации «Белая Русь»:
Наши активисты уже давно вынашивали мысль о том, что необходимо создать политическую партию, которая будет выполнять несколько иные функции в белорусском обществе. Партия сможет бороться за власть, выдвигать своих членов в качестве кандидатов в депутаты разного уровня: от местного до парламентского. Кроме того, в целом партия есть партия, она сможет решать, еще раз подчеркну, более важные политические задачи.

Прошли первые собрания по созданию партии «Белая Русь». Чем она отличается от общественного объединения?-10

Учредительные собрания по созданию новой политической силы пройдут во всех регионах страны до конца недели. А 18 марта делегаты соберутся в Минске на учредительный съезд, где определят окончательное название партии, ее состав и программу.

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# Белорусские партии # общество # Олег Романов # Владимир Терентьев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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