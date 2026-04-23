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Международный турнир по боксу памяти Ботвинника стартовал в Минске

23 апреля 2026 17:33
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Традиционный международный турнир по боксу MINSK OPEN памяти Владимира Ботвинника собрал более 200 юных боксеров из семи стран. За награды поспорят как парни, так и девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по боксу памяти Ботвинника стартовал в Минске-2

В стартовый день значились квалификационные поединки, и надо отметить, что судьями с международными категориями пришлось попотеть. На «Минск-Арене» состоялось 69 боев. Причем специалисты отмечают, среди такого изобилия встреч большая половина были плотными и непредсказуемыми, а ведь это 15-16-летние.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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