Международный турнир по боксу памяти Ботвинника стартовал в Минске

Традиционный международный турнир по боксу MINSK OPEN памяти Владимира Ботвинника собрал более 200 юных боксеров из семи стран. За награды поспорят как парни, так и девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовый день значились квалификационные поединки, и надо отметить, что судьями с международными категориями пришлось попотеть. На «Минск-Арене» состоялось 69 боев. Причем специалисты отмечают, среди такого изобилия встреч большая половина были плотными и непредсказуемыми, а ведь это 15-16-летние.