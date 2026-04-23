Соболенко выиграла первый матч теннисного турнира в Мадриде

Во втором круге первой ракетке мира противостояла американка Пэйтон Стирнс. Первая партия получилась напряженной, соперница оказала сопротивление, но Арина взяла верх со счетом 7:5. Второй сет белоруска выиграла – 6:3. В этом матче Соболенко исполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк пойнтов.

Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире категории тысяча в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Мне все здесь нравится, замечательный стадион, люди на трибунах всегда меня поддерживают. Поэтому мне очень приятно начинать этот турнир с победы. Не все, правда, было гладко, но я старалась играть каждый гейм, набирала обороты постепенно, улучшала качество игры. С нетерпением жду следующего матча.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко встретится с Жаклин Кристиан из Румынии, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Отметим, что Арина Соболенко является трехкратной победительницей турнира в Мадриде.