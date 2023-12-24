Олег Романов: «Белая Русь» – это партия народного большинства, а не партия чиновников

«Белая Русь» выдвинула кандидатов на выборы-2024. На что ориентирует партия своих делегатов? Григорий Азаренок пообщался с участниками съезда.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Мы стали сильнее в том плане, что мы сейчас во всех регионах нашей страны. Мы следуем тем приоритетам, которые определило Всебелорусское народное собрание, в частности, приоритету сильные регионы, и укрепляем нашу региональную структуру. И самое главное, что мы начинаем работать во благо Республики Беларусь, не ради каких-то узкокорпоративных интересов, а ради нашей страны. И в этом смысле проектная деятельность партии, наполнение живым содержанием, нужной работой – это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы определили свои приоритеты. К их числу относится формирование политического сознания, политической культуры, защита национальных интересов Республики Беларусь на внешнем контуре средствами партийной дипломатии, участие в выборах и тем самым совершенствование политической системы Республики Беларусь. Эти приоритеты мы видим, мы работаем на них. И под каждый из них у нас есть конкретная деятельность. Григорий Азаренок, СТВ:

Все те, кто работают, делают, действуют, они сразу же сталкиваются с критикой. И сейчас существует ряд критических моментов, мол, говорят, партия чиновников или партию там собирают под что-то. Что можете ответить? Олег Романов:

Если говорить о критическом суждении, что это партия чиновников, то лучше всего на это ответит статистика. У нас она есть, мы проводим социологические измерения, касающиеся работы нашей партии и чиновников, то есть госслужащих в наших рядах порядка 10 %. То есть это только каждый десятый. Но чем плохи чиновники? Это государевы люди. Они выполняют свою работу на своем месте, причем так, как многим даже и не снилось. Поэтому я горжусь тем, что в наших рядах есть государственные служащие. Но кроме них, есть представители всех социальных группы и слоев белорусского общества. Это и жители столицы, и жители регионов. Это и образование, и медицина, и аграрный сектор, и бизнес, и госслужба, и спорт. Тем самым мы являемся партией народного большинства, а не партией чиновников.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:

Беларусь сегодня действительно обладает высокой компетенцией в том числе в области качества, но мы должны у себя в сердце, у себя в голове слово «качество» прописать во всех отношениях: и в социальной сфере, и в продовольствии, и в услугах и вообще в отношении друг к другу. Если мы будем друг друга любить, поддерживать, мы будем одной большой семьей.