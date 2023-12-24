Олег Романов: «Белая Русь» – это партия народного большинства, а не партия чиновников

«Белая Русь» выдвинула кандидатов на выборы-2024. На что ориентирует партия своих делегатов? Григорий Азаренок пообщался с участниками съезда.
«Белая Русь» выдвинула кандидатов на выборы-2024. На что ориентирует партия своих делегатов? Григорий Азаренок пообщался с участниками съезда.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Мы стали сильнее в том плане, что мы сейчас во всех регионах нашей страны. Мы следуем тем приоритетам, которые определило Всебелорусское народное собрание, в частности, приоритету сильные регионы, и укрепляем нашу региональную структуру. И самое главное, что мы начинаем работать во благо Республики Беларусь, не ради каких-то узкокорпоративных интересов, а ради нашей страны. И в этом смысле проектная деятельность партии, наполнение живым содержанием, нужной работой – это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы определили свои приоритеты. К их числу относится формирование политического сознания, политической культуры, защита национальных интересов Республики Беларусь на внешнем контуре средствами партийной дипломатии, участие в выборах и тем самым совершенствование политической системы Республики Беларусь. Эти приоритеты мы видим, мы работаем на них. И под каждый из них у нас есть конкретная деятельность.
Григорий Азаренок, СТВ:
Все те, кто работают, делают, действуют, они сразу же сталкиваются с критикой. И сейчас существует ряд критических моментов, мол, говорят, партия чиновников или партию там собирают под что-то. Что можете ответить?
Олег Романов:
Если говорить о критическом суждении, что это партия чиновников, то лучше всего на это ответит статистика. У нас она есть, мы проводим социологические измерения, касающиеся работы нашей партии и чиновников, то есть госслужащих в наших рядах порядка 10 %. То есть это только каждый десятый. Но чем плохи чиновники? Это государевы люди. Они выполняют свою работу на своем месте, причем так, как многим даже и не снилось. Поэтому я горжусь тем, что в наших рядах есть государственные служащие. Но кроме них, есть представители всех социальных группы и слоев белорусского общества. Это и жители столицы, и жители регионов. Это и образование, и медицина, и аграрный сектор, и бизнес, и госслужба, и спорт. Тем самым мы являемся партией народного большинства, а не партией чиновников.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:
Беларусь сегодня действительно обладает высокой компетенцией в том числе в области качества, но мы должны у себя в сердце, у себя в голове слово «качество» прописать во всех отношениях: и в социальной сфере, и в продовольствии, и в услугах и вообще в отношении друг к другу. Если мы будем друг друга любить, поддерживать, мы будем одной большой семьей.
Олег Романов:
Мы стоим на позициях такого просвещенного консерватизма. Консерватизм – это не есть цепляться за прошлое, тащить в настоящее и будущее все что ни попадя из прошлого, нет. Консерватизм, тем более просвещенный консерватизм – это умное понимание того, что важно белорусскому обществу, на чем оно от века строилось, что является изначальными основаниями нашей культуры, нашей жизни, и их беречь, их сохранять. В этом просвещенный консерватизм. И вот здесь есть эта задача, о которой говорил Президент, ведь дело в том, что духовные основания нашей жизни не менее важны, чем материальные. Важны экономика, технологии, и я прекрасно понимаю, что это основа нашей жизни, но есть и другая основа, и ей являются духовные ценности.
Олег Романов:
Как во время Великой Отечественной войны наши маршалы строили свои планы двумя основными ударами, рассекая группировку врага. Так и мы – это формирование политической культуры, политического сознания белорусского общества. Я очень хорошо понимаю и повторю, что идеальное, духовное, то, что находится в сознании, не менее важно, чем материальное, с ним надо тщательно работать. Разруха в головах, как говорил классик, если она есть, то ее надо преодолевать. Второе направление – это текущая электоральная кампания. Нам предстоит президентская кампания, и здесь партия должна быть оплотом Президента, оплотом государства, и так сработать в ходе электоральной кампании, чтобы максимально выразить и защитить интересы белорусского народа.
Григорий Азаренок:
Лично вы чего ждете от каждого члена партии и тем более от тех, кого сегодня делегаты поддержат, выдвинут и в парламент, возможно, в будущем и на Всебелорусское народное собрание?
Олег Романов:
Я жду партийной активности, но партийной активности не ради самопиара или ради того, чтобы решать какие-то тактические задачи, а жду такой активности, которая позволит нашей партии быть тем, о чем я мечтаю, к чему стремлюсь, о чем мы мечтаем, все белорусское общество и наша партия. Мы ждем настоящие работы, живой жизни, чтобы каждый член нашей партии, тем более кандидат в депутаты, выдвинутый от нашей партии, работал во благо Республики Беларусь.
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