Масштабный межгосударственный автовелопробег прибыл в Минск
Настоящий символ единства и дружбы. Международный автовелопробег белорусов и россиян – в Минске. В белорусской столице спортсмены первым делом направились к стеле. Возложили цветы к подножию монумента и почтили память защитников минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стремление сохранить правду о героях великой отечественной объединило представителей спортивного общества «Динамо». Вместе белорусские и российские спортсмены преодолели более полутора тысяч километров. Москва, Волоколамск, Ржев, Вязьма, Смоленск, Витебск, Могилев – уже приняли участников. По маршруту участники проводят соревнования, митинги, а также знакомятся с культурным наследием регионов.
Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Сегодня здесь вместе с нами на торжественном возложении находятся и воспитанники военно-патриотических клубов, находятся наши СДЮШОРы, наши молодые ребята спортсмены, которые пришли отдать дань памяти и уважения павшим.
Анатолий Гулевский, председатель ВФСО «Динамо»:
Мы совместно решили провести международный автовелопробег «Москва-Брест», мы идем вместе по маршруту, проводим соревнования, проводим митинги, возлагаем цветы, чтим память.
После памятной церемонии участники пробега отправились в Хатынь. После этого участники патриотического мероприятия посетят Гродно, а финишируют спортсмены в городе-герое Бресте.