Масштабный межгосударственный автовелопробег прибыл в Минск

Настоящий символ единства и дружбы. Международный автовелопробег белорусов и россиян – в Минске. В белорусской столице спортсмены первым делом направились к стеле. Возложили цветы к подножию монумента и почтили память защитников минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремление сохранить правду о героях великой отечественной объединило представителей спортивного общества «Динамо». Вместе белорусские и российские спортсмены преодолели более полутора тысяч километров. Москва, Волоколамск, Ржев, Вязьма, Смоленск, Витебск, Могилев – уже приняли участников. По маршруту участники проводят соревнования, митинги, а также знакомятся с культурным наследием регионов.

Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Сегодня здесь вместе с нами на торжественном возложении находятся и воспитанники военно-патриотических клубов, находятся наши СДЮШОРы, наши молодые ребята спортсмены, которые пришли отдать дань памяти и уважения павшим.