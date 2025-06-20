Бастрыкин заявил, что заказчик теракта в Брянской и Курской областях очевиден

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что, по версии следствия, за подрывами железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской области стоят украинские спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

Личности исполнителей пока не установлены, но следствие продолжается.

В результате теракта в ночь на 1 июня обрушились два моста: один – на пассажирский поезд в Брянской области, в котором погибли семь человек и более ста пострадали, второй – на поезд в Курской области.

Также были зарегистрированы повреждения путей на участке Унеча - Жеча, жертв не было. Все инциденты были квалифицированы как террористические акты.