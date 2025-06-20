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Бастрыкин заявил, что заказчик теракта в Брянской и Курской областях очевиден

20 июня 2025 12:16
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Бастрыкин заявил, что заказчик теракта в Брянской и Курской областях очевиден-0

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что, по версии следствия, за подрывами железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской области стоят украинские спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

Личности исполнителей пока не установлены, но следствие продолжается. 

В результате теракта в ночь на 1 июня обрушились два моста: один – на пассажирский поезд в Брянской области, в котором погибли семь человек и более ста пострадали, второй – на поезд в Курской области.

Также были зарегистрированы повреждения путей на участке Унеча - Жеча, жертв не было. Все инциденты были квалифицированы как террористические акты.

Фото: pixabay

# Международная политика

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